Tokenomika pro TABOO TOKEN (TABOO)

Zjistěte klíčové informace o TABOO TOKEN (TABOO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o TABOO TOKEN (TABOO)

Taboo is a leading platform in the adult entertainment industry, leveraging blockchain technology by offering a vast collection of high-quality content and fostering a supportive community of content creators and consumers. The success of Taboo is attributed to its seasoned team of entrepreneurs, who bring over 50 years of experience in building, managing, and running multimillion-dollar web2 and web3 business endeavours. TABOO team is dedicated to providing exceptional service and upholding the highest standards in the industry. TABOO aims to create a unique and inclusive experience for all members of the Taboo community, making it the preferred destination for discerning adult entertainment consumers.

Oficiální webové stránky:
https://taboo.io/
Bílá kniha:
https://taboo.io/images/whiteWallpaperLink.pdf
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x9abdba20edfba06b782126b4d8d72a5853918fd0

TABOO TOKEN (TABOO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro TABOO TOKEN (TABOO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 586.96K
Celkový objem:
$ 9.78B
Objem v oběhu:
$ 9.78B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 586.96K
Historické maximum:
$ 0.0059
Historické minimum:
$ 0.00006463130016003
Aktuální cena:
$ 0.00006
Tokenomika TABOO TOKEN (TABOO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro TABOO TOKEN (TABOO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů TABOO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu TABOO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro TABOO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuTABOO!

Jak nakupovat TABOO

Chtěli byste si přidat TABOO TOKEN (TABOO) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu TABOO, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro TABOO TOKEN (TABOO)

Analýza historie cen TABOO pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny TABOO

Chcete vědět, kam může TABOO zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen TABOO kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.