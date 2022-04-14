Tokenomika pro Sylo (SYLO)

Tokenomika pro Sylo (SYLO)

Zjistěte klíčové informace o Sylo (SYLO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Sylo (SYLO)

Sylo is reimagining the way data and content work together. Built on The Root Network, the hub for interoperability in the open metaverse, Sylo is an infrastructure layer for data, powering interoperability and oracles for the data about users and the things they value.

Oficiální webové stránky:
https://www.sylo.io
Bílá kniha:
https://www.sylo.io/whitepaper/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xf293d23bf2cdc05411ca0eddd588eb1977e8dcd4

Sylo (SYLO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Sylo (SYLO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 2.69M
$ 2.69M$ 2.69M
Celkový objem:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Objem v oběhu:
$ 6.41B
$ 6.41B$ 6.41B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 4.19M
$ 4.19M$ 4.19M
Historické maximum:
$ 0.004087
$ 0.004087$ 0.004087
Historické minimum:
$ 0.000349464291205505
$ 0.000349464291205505$ 0.000349464291205505
Aktuální cena:
$ 0.000419
$ 0.000419$ 0.000419

Tokenomika Sylo (SYLO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Sylo (SYLO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SYLO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SYLO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SYLO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSYLO!

