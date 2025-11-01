BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena SEA WARS je 0.0000000016 USD. Sledujte aktualizace cen SWAR v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SWAR.

Více informací o SWAR

Informace o ceně SWAR

Co je to SWAR

Bílá kniha pro SWAR

Oficiální webové stránky SWAR

Tokenomika pro SWAR

Předpověď cen SWAR

Historie SWAR

Průvodce nákupem (SWAR)

Převodník SWAR na fiat měnu

SWAR Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo SEA WARS

Kurz SEA WARS(SWAR)

Aktuální cena 1 SWAR na USD

$0.0000000016
$0.0000000016
+23.07%1D
USD
Graf aktuální ceny SEA WARS (SWAR)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:10:54 (UTC+8)

Informace o ceně SEA WARS (SWAR) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.0000000011
$ 0.0000000011
Nejnižší za 24 h
$ 0.0000000046
$ 0.0000000046
Nejvyšší za 24 h

$ 0.0000000011
$ 0.0000000011

$ 0.0000000046
$ 0.0000000046

--
--

--
--

-5.89%

+23.07%

+45.45%

+45.45%

Cena SEA WARS (SWAR) v reálném čase je $ 0.0000000016. Za posledních 24 hodin se SWAR obchodoval v rozmezí od minima $ 0.0000000011 do maxima $ 0.0000000046, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SWAR v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SWAR se za poslední hodinu změnila o -5.89%, za 24 hodin o +23.07% a za posledních 7 dní o +45.45%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu SEA WARS (SWAR)

--
--

$ 206.76K
$ 206.76K

$ 3.21K
$ 3.21K

--
--

2,005,000,000,000
2,005,000,000,000

ETH

Aktuální tržní kapitalizace SEA WARS je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 206.76K. Objem v oběhu SWAR je --, přičemž celková zásoba je 2005000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 3.21K.

Historie cen v USD pro SEA WARS (SWAR)

Sledujte změny cen SEA WARS pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.0000000003+23.07%
30 dní$ -0.0000018984-99.92%
60 dní$ -0.0009999984-100.00%
90 dní$ -0.0009999984-100.00%
Změna ceny SEA WARS dnes

Dnes zaznamenal SWAR změnu o $ +0.0000000003 (+23.07%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny SEA WARS za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.0000018984 (-99.92%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny SEA WARS za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u SWAR ke změně o $ -0.0009999984 (-100.00%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny SEA WARS za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.0009999984 (-100.00%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům SEA WARS (SWAR)?

Podívejte se na stránku Historie cen SEA WARS.

Co je SEA WARS (SWAR)

Sea Wars is a multiplayer strategy and battle game set in the depths of the ocean.

SEA WARS je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich SEA WARS investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu SWARa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o SEA WARS na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na SEA WARS a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny SEA WARS (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít SEA WARS (SWAR) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva SEA WARS (SWAR) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro SEA WARS.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny SEA WARS!

Tokenomika pro SEA WARS (SWAR)

Pochopení tokenomiky SEA WARS (SWAR) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SWAR hned teď!

Jak nakupovat SEA WARS (SWAR)

Snažíte se zjistit, jak koupit SEA WARS? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit SEA WARS podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

SWAR na místní měny

1 SEA WARS(SWAR) na VND
0.000042104
1 SEA WARS(SWAR) na AUD
A$0.000000002432
1 SEA WARS(SWAR) na GBP
0.000000001216
1 SEA WARS(SWAR) na EUR
0.000000001376
1 SEA WARS(SWAR) na USD
$0.0000000016
1 SEA WARS(SWAR) na MYR
RM0.000000006704
1 SEA WARS(SWAR) na TRY
0.000000067248
1 SEA WARS(SWAR) na JPY
¥0.0000002448
1 SEA WARS(SWAR) na ARS
ARS$0.000002302144
1 SEA WARS(SWAR) na RUB
0.000000128624
1 SEA WARS(SWAR) na INR
0.000000142144
1 SEA WARS(SWAR) na IDR
Rp0.000026666656
1 SEA WARS(SWAR) na PHP
0.000000093904
1 SEA WARS(SWAR) na EGP
￡E.0.00000007528
1 SEA WARS(SWAR) na BRL
R$0.000000008592
1 SEA WARS(SWAR) na CAD
C$0.00000000224
1 SEA WARS(SWAR) na BDT
0.000000195712
1 SEA WARS(SWAR) na NGN
0.000002315472
1 SEA WARS(SWAR) na COP
$0.00000615384
1 SEA WARS(SWAR) na ZAR
R.0.00000002776
1 SEA WARS(SWAR) na UAH
0.00000006712
1 SEA WARS(SWAR) na TZS
T.Sh.0.00000394088
1 SEA WARS(SWAR) na VES
Bs0.0000003536
1 SEA WARS(SWAR) na CLP
$0.0000015072
1 SEA WARS(SWAR) na PKR
Rs0.000000449424
1 SEA WARS(SWAR) na KZT
0.000000847904
1 SEA WARS(SWAR) na THB
฿0.000000051552
1 SEA WARS(SWAR) na TWD
NT$0.000000049264
1 SEA WARS(SWAR) na AED
د.إ0.000000005872
1 SEA WARS(SWAR) na CHF
Fr0.00000000128
1 SEA WARS(SWAR) na HKD
HK$0.000000012432
1 SEA WARS(SWAR) na AMD
֏0.00000061232
1 SEA WARS(SWAR) na MAD
.د.م0.0000000148
1 SEA WARS(SWAR) na MXN
$0.000000029696
1 SEA WARS(SWAR) na SAR
ريال0.000000006
1 SEA WARS(SWAR) na ETB
Br0.000000246752
1 SEA WARS(SWAR) na KES
KSh0.000000206704
1 SEA WARS(SWAR) na JOD
د.أ0.0000000011344
1 SEA WARS(SWAR) na PLN
0.000000005888
1 SEA WARS(SWAR) na RON
лв0.000000007056
1 SEA WARS(SWAR) na SEK
kr0.000000015168
1 SEA WARS(SWAR) na BGN
лв0.000000002704
1 SEA WARS(SWAR) na HUF
Ft0.000000538352
1 SEA WARS(SWAR) na CZK
0.000000033744
1 SEA WARS(SWAR) na KWD
د.ك0.0000000004896
1 SEA WARS(SWAR) na ILS
0.0000000052
1 SEA WARS(SWAR) na BOB
Bs0.000000011056
1 SEA WARS(SWAR) na AZN
0.00000000272
1 SEA WARS(SWAR) na TJS
SM0.000000014736
1 SEA WARS(SWAR) na GEL
0.000000004336
1 SEA WARS(SWAR) na AOA
Kz0.000001466544
1 SEA WARS(SWAR) na BHD
.د.ب0.0000000006016
1 SEA WARS(SWAR) na BMD
$0.0000000016
1 SEA WARS(SWAR) na DKK
kr0.000000010352
1 SEA WARS(SWAR) na HNL
L0.000000042112
1 SEA WARS(SWAR) na MUR
0.000000073184
1 SEA WARS(SWAR) na NAD
$0.000000027648
1 SEA WARS(SWAR) na NOK
kr0.000000016192
1 SEA WARS(SWAR) na NZD
$0.000000002784
1 SEA WARS(SWAR) na PAB
B/.0.0000000016
1 SEA WARS(SWAR) na PGK
K0.000000006736
1 SEA WARS(SWAR) na QAR
ر.ق0.000000005824
1 SEA WARS(SWAR) na RSD
дин.0.000000162528
1 SEA WARS(SWAR) na UZS
soʻm0.000019277104
1 SEA WARS(SWAR) na ALL
L0.000000134096
1 SEA WARS(SWAR) na ANG
ƒ0.000000002864
1 SEA WARS(SWAR) na AWG
ƒ0.000000002864
1 SEA WARS(SWAR) na BBD
$0.0000000032
1 SEA WARS(SWAR) na BAM
KM0.000000002688
1 SEA WARS(SWAR) na BIF
Fr0.0000047328
1 SEA WARS(SWAR) na BND
$0.00000000208
1 SEA WARS(SWAR) na BSD
$0.0000000016
1 SEA WARS(SWAR) na JMD
$0.000000257056
1 SEA WARS(SWAR) na KHR
0.000006425696
1 SEA WARS(SWAR) na KMF
Fr0.0000006816
1 SEA WARS(SWAR) na LAK
0.000034782608
1 SEA WARS(SWAR) na LKR
රු0.000000487648
1 SEA WARS(SWAR) na MDL
L0.00000002704
1 SEA WARS(SWAR) na MGA
Ar0.0000072072
1 SEA WARS(SWAR) na MOP
P0.000000012816
1 SEA WARS(SWAR) na MVR
0.00000002448
1 SEA WARS(SWAR) na MWK
MK0.000002777776
1 SEA WARS(SWAR) na MZN
MT0.00000010224
1 SEA WARS(SWAR) na NPR
रु0.000000227168
1 SEA WARS(SWAR) na PYG
0.0000113472
1 SEA WARS(SWAR) na RWF
Fr0.0000023248
1 SEA WARS(SWAR) na SBD
$0.000000013168
1 SEA WARS(SWAR) na SCR
0.000000021856
1 SEA WARS(SWAR) na SRD
$0.0000000616
1 SEA WARS(SWAR) na SVC
$0.000000014
1 SEA WARS(SWAR) na SZL
L0.00000002776
1 SEA WARS(SWAR) na TMT
m0.0000000056
1 SEA WARS(SWAR) na TND
د.ت0.0000000046992
1 SEA WARS(SWAR) na TTD
$0.000000010832
1 SEA WARS(SWAR) na UGX
Sh0.0000055744
1 SEA WARS(SWAR) na XAF
Fr0.000000904
1 SEA WARS(SWAR) na XCD
$0.00000000432
1 SEA WARS(SWAR) na XOF
Fr0.000000904
1 SEA WARS(SWAR) na XPF
Fr0.0000001632
1 SEA WARS(SWAR) na BWP
P0.000000021504
1 SEA WARS(SWAR) na BZD
$0.000000003216
1 SEA WARS(SWAR) na CVE
$0.000000152784
1 SEA WARS(SWAR) na DJF
Fr0.0000002832
1 SEA WARS(SWAR) na DOP
$0.000000102544
1 SEA WARS(SWAR) na DZD
د.ج0.000000207968
1 SEA WARS(SWAR) na FJD
$0.000000003616
1 SEA WARS(SWAR) na GNF
Fr0.000013912
1 SEA WARS(SWAR) na GTQ
Q0.000000012272
1 SEA WARS(SWAR) na GYD
$0.000000335072
1 SEA WARS(SWAR) na ISK
kr0.0000002

Zdroj SEA WARS

Pokud chcete se podrobněji seznámit s SEA WARS, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka SEA WARS
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně SEA WARS

Jakou hodnotu má dnes SEA WARS (SWAR)?
Aktuální cena SWAR v USD je 0.0000000016 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SWAR v USD?
Aktuální cena SWAR v USD je $ 0.0000000016. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace SEA WARS?
Tržní kapitalizace SWAR je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SWAR v oběhu?
Objem SWAR v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SWAR?
SWAR dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SWAR?
SWAR dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování SWAR?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SWAR je $ 206.76K USD.
Dosáhne SWAR letos vyšší ceny?
SWAR může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSWAR, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:10:54 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se SEA WARS (SWAR)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod SWAR na USD

Částka

SWAR
SWAR
USD
USD

1 SWAR = 0.0000 USD

Obchodujte SWAR

SWAR/USDT
$0.0000000016
$0.0000000016
+23.07%

$110,106.53

$3,863.88

$0.02530

$185.84

$1.0003

$3,863.88

$110,106.53

$185.84

$2.5069

$1,087.51

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.000443

$0.0045

$0.00000098

$0.20919

$18.786

