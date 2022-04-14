Tokenomika pro Superseed (SUPR)

Tokenomika pro Superseed (SUPR)

Zjistěte klíčové informace o Superseed (SUPR), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Superseed (SUPR)

Superseed is the first blockchain designed to automatically repay debt. Powered by a native CDP protocol, it returns 100% of network and protocol fees to borrowers through self-repaying loans.

Oficiální webové stránky:
https://www.superseed.xyz/
Bílá kniha:
https://docs.superseed.xyz/
Block Explorer:
https://explorer.superseed.xyz/token/0x6EA1fFcbD7F5D210dB07D9E773862B0512fA219B

Superseed (SUPR): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Superseed (SUPR), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celkový objem:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 25.56M
$ 25.56M$ 25.56M
Historické maximum:
$ 0.003028
$ 0.003028$ 0.003028
Historické minimum:
$ 0.002055470113558929
$ 0.002055470113558929$ 0.002055470113558929
Aktuální cena:
$ 0.002556
$ 0.002556$ 0.002556

Tokenomika Superseed (SUPR): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Superseed (SUPR) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SUPR, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SUPR, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SUPR rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSUPR!

Jak nakupovat SUPR

Chtěli byste si přidat Superseed (SUPR) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu SUPR, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Superseed (SUPR)

Analýza historie cen SUPR pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny SUPR

Chcete vědět, kam může SUPR zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SUPR kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.