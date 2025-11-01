BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Stray Dog je 0.0011 USD. Sledujte aktualizace cen STRAYDOG v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend STRAYDOG.Dnešní aktuální cena Stray Dog je 0.0011 USD. Sledujte aktualizace cen STRAYDOG v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend STRAYDOG.

Více informací o STRAYDOG

Informace o ceně STRAYDOG

Co je to STRAYDOG

Tokenomika pro STRAYDOG

Předpověď cen STRAYDOG

Historie STRAYDOG

Průvodce nákupem (STRAYDOG)

Převodník STRAYDOG na fiat měnu

STRAYDOG Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Stray Dog

Kurz Stray Dog(STRAYDOG)

Aktuální cena 1 STRAYDOG na USD

$0.0011
$0.0011$0.0011
-8.33%1D
USD
Graf aktuální ceny Stray Dog (STRAYDOG)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:19:42 (UTC+8)

Informace o ceně Stray Dog (STRAYDOG) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.0011
$ 0.0011$ 0.0011
Nejnižší za 24 h
$ 0.001342
$ 0.001342$ 0.001342
Nejvyšší za 24 h

$ 0.0011
$ 0.0011$ 0.0011

$ 0.001342
$ 0.001342$ 0.001342

--
----

--
----

0.00%

-8.33%

-36.93%

-36.93%

Cena Stray Dog (STRAYDOG) v reálném čase je $ 0.0011. Za posledních 24 hodin se STRAYDOG obchodoval v rozmezí od minima $ 0.0011 do maxima $ 0.001342, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena STRAYDOG v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena STRAYDOG se za poslední hodinu změnila o 0.00%, za 24 hodin o -8.33% a za posledních 7 dní o -36.93%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Stray Dog (STRAYDOG)

--
----

$ 49.70K
$ 49.70K$ 49.70K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

ETH

Aktuální tržní kapitalizace Stray Dog je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 49.70K. Objem v oběhu STRAYDOG je --, přičemž celková zásoba je --. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je --.

Historie cen v USD pro Stray Dog (STRAYDOG)

Sledujte změny cen Stray Dog pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.00009996-8.33%
30 dní$ -0.002739-71.35%
60 dní$ -0.0024-68.58%
90 dní$ -0.0024-68.58%
Změna ceny Stray Dog dnes

Dnes zaznamenal STRAYDOG změnu o $ -0.00009996 (-8.33%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Stray Dog za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.002739 (-71.35%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Stray Dog za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u STRAYDOG ke změně o $ -0.0024 (-68.58%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Stray Dog za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.0024 (-68.58%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Stray Dog (STRAYDOG)?

Podívejte se na stránku Historie cen Stray Dog.

Co je Stray Dog (STRAYDOG)

Stray but never lost.

Stray Dog je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Stray Dog investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu STRAYDOGa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Stray Dog na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Stray Dog a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Stray Dog (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Stray Dog (STRAYDOG) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Stray Dog (STRAYDOG) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Stray Dog.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Stray Dog!

Tokenomika pro Stray Dog (STRAYDOG)

Pochopení tokenomiky Stray Dog (STRAYDOG) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu STRAYDOG hned teď!

Jak nakupovat Stray Dog (STRAYDOG)

Snažíte se zjistit, jak koupit Stray Dog? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Stray Dog podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

STRAYDOG na místní měny

1 Stray Dog(STRAYDOG) na VND
28.9465
1 Stray Dog(STRAYDOG) na AUD
A$0.001672
1 Stray Dog(STRAYDOG) na GBP
0.000836
1 Stray Dog(STRAYDOG) na EUR
0.000946
1 Stray Dog(STRAYDOG) na USD
$0.0011
1 Stray Dog(STRAYDOG) na MYR
RM0.004609
1 Stray Dog(STRAYDOG) na TRY
0.046233
1 Stray Dog(STRAYDOG) na JPY
¥0.1683
1 Stray Dog(STRAYDOG) na ARS
ARS$1.578192
1 Stray Dog(STRAYDOG) na RUB
0.088429
1 Stray Dog(STRAYDOG) na INR
0.097647
1 Stray Dog(STRAYDOG) na IDR
Rp18.333326
1 Stray Dog(STRAYDOG) na PHP
0.064559
1 Stray Dog(STRAYDOG) na EGP
￡E.0.051799
1 Stray Dog(STRAYDOG) na BRL
R$0.005907
1 Stray Dog(STRAYDOG) na CAD
C$0.00154
1 Stray Dog(STRAYDOG) na BDT
0.134552
1 Stray Dog(STRAYDOG) na NGN
1.589588
1 Stray Dog(STRAYDOG) na COP
$4.230765
1 Stray Dog(STRAYDOG) na ZAR
R.0.019107
1 Stray Dog(STRAYDOG) na UAH
0.046145
1 Stray Dog(STRAYDOG) na TZS
T.Sh.2.696078
1 Stray Dog(STRAYDOG) na VES
Bs0.2431
1 Stray Dog(STRAYDOG) na CLP
$1.0362
1 Stray Dog(STRAYDOG) na PKR
Rs0.31064
1 Stray Dog(STRAYDOG) na KZT
0.580778
1 Stray Dog(STRAYDOG) na THB
฿0.035442
1 Stray Dog(STRAYDOG) na TWD
NT$0.033869
1 Stray Dog(STRAYDOG) na AED
د.إ0.004037
1 Stray Dog(STRAYDOG) na CHF
Fr0.00088
1 Stray Dog(STRAYDOG) na HKD
HK$0.008547
1 Stray Dog(STRAYDOG) na AMD
֏0.419518
1 Stray Dog(STRAYDOG) na MAD
.د.م0.010153
1 Stray Dog(STRAYDOG) na MXN
$0.020416
1 Stray Dog(STRAYDOG) na SAR
ريال0.004125
1 Stray Dog(STRAYDOG) na ETB
Br0.168993
1 Stray Dog(STRAYDOG) na KES
KSh0.141724
1 Stray Dog(STRAYDOG) na JOD
د.أ0.0007799
1 Stray Dog(STRAYDOG) na PLN
0.004048
1 Stray Dog(STRAYDOG) na RON
лв0.004851
1 Stray Dog(STRAYDOG) na SEK
kr0.010428
1 Stray Dog(STRAYDOG) na BGN
лв0.001848
1 Stray Dog(STRAYDOG) na HUF
Ft0.370117
1 Stray Dog(STRAYDOG) na CZK
0.023199
1 Stray Dog(STRAYDOG) na KWD
د.ك0.0003366
1 Stray Dog(STRAYDOG) na ILS
0.003575
1 Stray Dog(STRAYDOG) na BOB
Bs0.007601
1 Stray Dog(STRAYDOG) na AZN
0.00187
1 Stray Dog(STRAYDOG) na TJS
SM0.010098
1 Stray Dog(STRAYDOG) na GEL
0.002981
1 Stray Dog(STRAYDOG) na AOA
Kz1.008249
1 Stray Dog(STRAYDOG) na BHD
.د.ب0.0004125
1 Stray Dog(STRAYDOG) na BMD
$0.0011
1 Stray Dog(STRAYDOG) na DKK
kr0.007117
1 Stray Dog(STRAYDOG) na HNL
L0.028842
1 Stray Dog(STRAYDOG) na MUR
0.050314
1 Stray Dog(STRAYDOG) na NAD
$0.019019
1 Stray Dog(STRAYDOG) na NOK
kr0.011132
1 Stray Dog(STRAYDOG) na NZD
$0.001914
1 Stray Dog(STRAYDOG) na PAB
B/.0.0011
1 Stray Dog(STRAYDOG) na PGK
K0.00462
1 Stray Dog(STRAYDOG) na QAR
ر.ق0.003993
1 Stray Dog(STRAYDOG) na RSD
дин.0.111738
1 Stray Dog(STRAYDOG) na UZS
soʻm13.095236
1 Stray Dog(STRAYDOG) na ALL
L0.091839
1 Stray Dog(STRAYDOG) na ANG
ƒ0.001969
1 Stray Dog(STRAYDOG) na AWG
ƒ0.001969
1 Stray Dog(STRAYDOG) na BBD
$0.0022
1 Stray Dog(STRAYDOG) na BAM
KM0.001848
1 Stray Dog(STRAYDOG) na BIF
Fr3.2153
1 Stray Dog(STRAYDOG) na BND
$0.001419
1 Stray Dog(STRAYDOG) na BSD
$0.0011
1 Stray Dog(STRAYDOG) na JMD
$0.176055
1 Stray Dog(STRAYDOG) na KHR
4.4
1 Stray Dog(STRAYDOG) na KMF
Fr0.4686
1 Stray Dog(STRAYDOG) na LAK
23.913043
1 Stray Dog(STRAYDOG) na LKR
රු0.333938
1 Stray Dog(STRAYDOG) na MDL
L0.018667
1 Stray Dog(STRAYDOG) na MGA
Ar4.93273
1 Stray Dog(STRAYDOG) na MOP
P0.008811
1 Stray Dog(STRAYDOG) na MVR
0.01683
1 Stray Dog(STRAYDOG) na MWK
MK1.90311
1 Stray Dog(STRAYDOG) na MZN
MT0.07029
1 Stray Dog(STRAYDOG) na NPR
रु0.155584
1 Stray Dog(STRAYDOG) na PYG
7.8012
1 Stray Dog(STRAYDOG) na RWF
Fr1.5983
1 Stray Dog(STRAYDOG) na SBD
$0.009053
1 Stray Dog(STRAYDOG) na SCR
0.015026
1 Stray Dog(STRAYDOG) na SRD
$0.04235
1 Stray Dog(STRAYDOG) na SVC
$0.009625
1 Stray Dog(STRAYDOG) na SZL
L0.019019
1 Stray Dog(STRAYDOG) na TMT
m0.00385
1 Stray Dog(STRAYDOG) na TND
د.ت0.0032384
1 Stray Dog(STRAYDOG) na TTD
$0.007447
1 Stray Dog(STRAYDOG) na UGX
Sh3.8192
1 Stray Dog(STRAYDOG) na XAF
Fr0.6215
1 Stray Dog(STRAYDOG) na XCD
$0.00297
1 Stray Dog(STRAYDOG) na XOF
Fr0.6215
1 Stray Dog(STRAYDOG) na XPF
Fr0.1122
1 Stray Dog(STRAYDOG) na BWP
P0.014729
1 Stray Dog(STRAYDOG) na BZD
$0.002211
1 Stray Dog(STRAYDOG) na CVE
$0.104555
1 Stray Dog(STRAYDOG) na DJF
Fr0.1947
1 Stray Dog(STRAYDOG) na DOP
$0.070466
1 Stray Dog(STRAYDOG) na DZD
د.ج0.142967
1 Stray Dog(STRAYDOG) na FJD
$0.002486
1 Stray Dog(STRAYDOG) na GNF
Fr9.482
1 Stray Dog(STRAYDOG) na GTQ
Q0.008404
1 Stray Dog(STRAYDOG) na GYD
$0.230362
1 Stray Dog(STRAYDOG) na ISK
kr0.1364

Zdroj Stray Dog

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Stray Dog, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Stray Dog

Jakou hodnotu má dnes Stray Dog (STRAYDOG)?
Aktuální cena STRAYDOG v USD je 0.0011 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena STRAYDOG v USD?
Aktuální cena STRAYDOG v USD je $ 0.0011. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Stray Dog?
Tržní kapitalizace STRAYDOG je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem STRAYDOG v oběhu?
Objem STRAYDOG v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) STRAYDOG?
STRAYDOG dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) STRAYDOG?
STRAYDOG dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování STRAYDOG?
Aktuální 24hodinový objem obchodování STRAYDOG je $ 49.70K USD.
Dosáhne STRAYDOG letos vyšší ceny?
STRAYDOG může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSTRAYDOG, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:19:42 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Stray Dog (STRAYDOG)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod STRAYDOG na USD

Částka

STRAYDOG
STRAYDOG
USD
USD

1 STRAYDOG = 0.0011 USD

Obchodujte STRAYDOG

STRAYDOG/USDT
$0.0011
$0.0011$0.0011
-7.79%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,185.86
$110,185.86$110,185.86

-0.03%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,864.27
$3,864.27$3,864.27

+0.08%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02276
$0.02276$0.02276

-29.27%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.90
$185.90$185.90

-1.20%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,864.27
$3,864.27$3,864.27

+0.08%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,185.86
$110,185.86$110,185.86

-0.03%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.90
$185.90$185.90

-1.20%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5010
$2.5010$2.5010

-0.91%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,086.90
$1,086.90$1,086.90

+0.23%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$1.20000
$1.20000$1.20000

+5,900.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0035164
$0.0035164$0.0035164

+79.22%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0042
$0.0042$0.0042

+68.00%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000338
$0.000338$0.000338

+69.00%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00000106
$0.00000106$0.00000106

+65.62%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$18.845
$18.845$18.845

+46.49%