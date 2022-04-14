Tokenomika pro Standard (STND)

Zjistěte klíčové informace o Standard (STND), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Standard (STND)

Standard Protocol is the first Collateralized Rebasable Stablecoin (CRS) protocol for synthetic assets that will operate within the Polkadot ecosystem. It has been granted with #DefiForAll Fund from Polygon and is also the first and only project from Korea to be awarded a Polkadot Web3 foundation grant and prides itself on its global community growth approach.

Oficiální webové stránky:
https://standardweb3.com
Bílá kniha:
https://github.com/standardweb3/Whitepaper/blob/main/whitepaper_en.md
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x9040e237C3bF18347bb00957Dc22167D0f2b999d

Standard (STND): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Standard (STND), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 326.30K
$ 326.30K$ 326.30K
Celkový objem:
--
----
Objem v oběhu:
$ 85.57M
$ 85.57M$ 85.57M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
----
Historické maximum:
$ 1.1931
$ 1.1931$ 1.1931
Historické minimum:
$ 0.001952917398003709
$ 0.001952917398003709$ 0.001952917398003709
Aktuální cena:
$ 0.003813
$ 0.003813$ 0.003813

Tokenomika Standard (STND): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Standard (STND) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů STND, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu STND, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.