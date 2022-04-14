Tokenomika pro Sovryn (SOV)

Zjistěte klíčové informace o Sovryn (SOV), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Sovryn (SOV)

Sovryn is an open-source, trustless platform that will allow anyone to build and interact on Bitcoin to power future economies. Sovryn's primary focus is the launch of BitcoinOS, which will be a scalable network of interoperable rollups that share Bitcoin’s security.

Oficiální webové stránky:
https://sovryn.app/
Bílá kniha:
https://docsend.com/view/mbhvi379crhagtwp
Block Explorer:
https://explorer.rsk.co/address/0xefc78fc7d48b64958315949279ba181c2114abbd

Sovryn (SOV): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Sovryn (SOV), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 6.28M
$ 6.28M
Celkový objem:
$ 100.00M
$ 100.00M
Objem v oběhu:
$ 63.40M
$ 63.40M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 9.91M
$ 9.91M
Historické maximum:
$ 2.5
$ 2.5
Historické minimum:
$ 0.0875523654230788
$ 0.0875523654230788
Aktuální cena:
$ 0.0991
$ 0.0991

Tokenomika Sovryn (SOV): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Sovryn (SOV) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SOV, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SOV, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SOV rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSOV!

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.