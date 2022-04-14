Tokenomika pro Sonorus (SONORUS)
Informace o Sonorus (SONORUS)
Sonorus is a groundbreaking platform leveraging TrendFi to reshape how fans and artists interact with music. Through our on-chain voting system, music lovers can back their favourite tracks, influencing their rise in popularity. As songs gain momentum, artists and fans can earn rewards as the songs climb the charts, fostering a community where everyone's passion for music is recognized and rewarded.
Sonorus (SONORUS): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Sonorus (SONORUS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Sonorus (SONORUS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Sonorus (SONORUS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů SONORUS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu SONORUS, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro SONORUS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSONORUS!
Jak nakupovat SONORUS
Chtěli byste si přidat Sonorus (SONORUS) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu SONORUS, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.
Historie cen pro Sonorus (SONORUS)
Analýza historie cen SONORUS pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Předpověď ceny SONORUS
Chcete vědět, kam může SONORUS zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SONORUS kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.
Koupit Sonorus (SONORUS)
Částka
1 SONORUS = 0.001357 USD