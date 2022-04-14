Tokenomika pro SKULL OF PEPE TOKEN (SKOP)

Tokenomika pro SKULL OF PEPE TOKEN (SKOP)

Zjistěte klíčové informace o SKULL OF PEPE TOKEN (SKOP), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o SKULL OF PEPE TOKEN (SKOP)

SKOP MERGES THE SKULL WITH THE ICONIC CHARM OF PEPE, SOLIDIFYING ITS REIGN IN THE CRYPTO UNIVERSE.

Oficiální webové stránky:
https://linktr.ee/trystannft
Block Explorer:
https://basescan.org/token/0x6d3b8c76c5396642960243febf736c6be8b60562

SKULL OF PEPE TOKEN (SKOP): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro SKULL OF PEPE TOKEN (SKOP), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00
Celkový objem:
$ 150.00M
$ 150.00M
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 1.47M
$ 1.47M
Historické maximum:
$ 0.13499
$ 0.13499
Historické minimum:
$ 0.008606942578188084
$ 0.008606942578188084
Aktuální cena:
$ 0.00982
$ 0.00982

Tokenomika SKULL OF PEPE TOKEN (SKOP): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro SKULL OF PEPE TOKEN (SKOP) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SKOP, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SKOP, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SKOP rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSKOP!

Jak nakupovat SKOP

Chtěli byste si přidat SKULL OF PEPE TOKEN (SKOP) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu SKOP, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro SKULL OF PEPE TOKEN (SKOP)

Analýza historie cen SKOP pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny SKOP

Chcete vědět, kam může SKOP zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SKOP kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.