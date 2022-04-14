Tokenomika pro Homer Simpson (SIMPSON)
Informace o Homer Simpson (SIMPSON)
Homer Simpson - The Meme Coin that will make you say "Woo Hoo!" Are you tired of boring old coins that take themselves too seriously? Look no further than Homer Simpson - the meme coin that's here to bring the laughs and the gains!
Homer Simpson (SIMPSON): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Homer Simpson (SIMPSON), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Homer Simpson (SIMPSON): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Homer Simpson (SIMPSON) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů SIMPSON, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu SIMPSON, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro SIMPSON rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSIMPSON!
Historie cen pro Homer Simpson (SIMPSON)
Analýza historie cen SIMPSON pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Předpověď ceny SIMPSON
Chcete vědět, kam může SIMPSON zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SIMPSON kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.
