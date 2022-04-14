Tokenomika pro SHROOMY (SHROOMY)

Zjistěte klíčové informace o SHROOMY (SHROOMY), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o SHROOMY (SHROOMY)

The Shroomy Project draws its inspiration from the majestic kingdom of fungi and the paradigm-shifting power of crypto. SHROOMY the token has found its home on Kraken’s new Superchain L2 called Ink, where it seeks to cultivate a thriving community of purpose-driven mushroom lovers. SHROOMY itself is a simple ERC-20 token with no taxes or unusual functions. With plenty of AI and GameFi integration already in place, you can learn all about mycology while having fun with the growing community.

Oficiální webové stránky:
https://shroomy.io/
Block Explorer:
https://explorer.inkonchain.com/token/0x0c5E2D1C98cd265C751e02F8F3293bC5764F9111

SHROOMY (SHROOMY): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro SHROOMY (SHROOMY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
--
----
Celkový objem:
--
----
Objem v oběhu:
--
----
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
----
Historické maximum:
$ 0.058996
$ 0.058996$ 0.058996
Historické minimum:
--
----
Aktuální cena:
$ 0.002149
$ 0.002149$ 0.002149

Tokenomika SHROOMY (SHROOMY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro SHROOMY (SHROOMY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SHROOMY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SHROOMY, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SHROOMY rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSHROOMY!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.