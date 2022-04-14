Tokenomika pro EthXY (SEXY)

Zjistěte klíčové informace o EthXY (SEXY), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.


Informace o EthXY (SEXY)

SEXY is utilized for purchasing in-game items within EthXY. In EthXY, players can customize their avatar utilizing RPG items including armors and weapons. The game is played through Telegram chat.

Oficiální webové stránky:
https://ethxy.com
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xc52FaFDc900cB92Ae01E6E4F8979aF7f436e2EB2

EthXY (SEXY): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro EthXY (SEXY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00
Celkový objem:
$ 100.00M
$ 100.00M
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 7.56M
$ 7.56M
Historické maximum:
$ 3.1
$ 3.1
Historické minimum:
$ 0.000397645126278051
$ 0.000397645126278051
Aktuální cena:
$ 0.07559
$ 0.07559

Tokenomika EthXY (SEXY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro EthXY (SEXY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SEXY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SEXY, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SEXY rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSEXY!

Jak nakupovat SEXY

Chtěli byste si přidat EthXY (SEXY) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu SEXY, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro EthXY (SEXY)

Analýza historie cen SEXY pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny SEXY

Chcete vědět, kam může SEXY zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SEXY kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.