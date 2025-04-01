Tokenomika pro Serenity Shield (SERSH)

Zjistěte klíčové informace o Serenity Shield (SERSH), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Serenity Shield (SERSH)

Serenity Shield's secure and multi-chain private data storage capabilities have wide-ranging use cases across various industries and applications. Besides offering a unique inheritance protocol onchain for crypto users , serenity shield strongbox helps individuals, families, and businesses to store sensitive information such as financial records, legal documents, medical records, and other confidential data that needs to be protected.

Oficiální webové stránky:
https://s.technology
Bílá kniha:
https://api.s.technology/wp-content/uploads/2025/04/serenity-white-paper-2025.pdf
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x84affEEf925Cdce87f8A99B7b2E540dA5140Fc09

Serenity Shield (SERSH): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Serenity Shield (SERSH), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celkový objem:
$ 99.34M
$ 99.34M$ 99.34M
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 8.12M
$ 8.12M$ 8.12M
Historické maximum:
$ 1.352
$ 1.352$ 1.352
Historické minimum:
$ 0.002311994722644291
$ 0.002311994722644291$ 0.002311994722644291
Aktuální cena:
$ 0.0817
$ 0.0817$ 0.0817

Tokenomika Serenity Shield (SERSH): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Serenity Shield (SERSH) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SERSH, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SERSH, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SERSH rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSERSH!

Jak nakupovat SERSH

Chtěli byste si přidat Serenity Shield (SERSH) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu SERSH, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Serenity Shield (SERSH)

Analýza historie cen SERSH pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny SERSH

Chcete vědět, kam může SERSH zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SERSH kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.