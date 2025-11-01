BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Salary je 0.0004825 USD. Sledujte aktualizace cen SALARY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SALARY.

Aktuální cena 1 SALARY na USD

$0.0004818
$0.0004818
-0.39%1D
USD
Graf aktuální ceny Salary (SALARY)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:15:06 (UTC+8)

Informace o ceně Salary (SALARY) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.0004351
$ 0.0004351
Nejnižší za 24 h
$ 0.0004929
$ 0.0004929
Nejvyšší za 24 h

$ 0.0004351
$ 0.0004351

$ 0.0004929
$ 0.0004929

--
--

--
--

-0.48%

-0.38%

-6.93%

-6.93%

Cena Salary (SALARY) v reálném čase je $ 0.0004825. Za posledních 24 hodin se SALARY obchodoval v rozmezí od minima $ 0.0004351 do maxima $ 0.0004929, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SALARY v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SALARY se za poslední hodinu změnila o -0.48%, za 24 hodin o -0.38% a za posledních 7 dní o -6.93%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Salary (SALARY)

--
--

$ 57.08K
$ 57.08K

$ 0.00
$ 0.00

--
--

--
--

SOL

Aktuální tržní kapitalizace Salary je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 57.08K. Objem v oběhu SALARY je --, přičemž celková zásoba je --. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je --.

Historie cen v USD pro Salary (SALARY)

Sledujte změny cen Salary pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.000001886-0.38%
30 dní$ -0.0028305-85.44%
60 dní$ -0.0080605-94.36%
90 dní$ -0.0058515-92.39%
Změna ceny Salary dnes

Dnes zaznamenal SALARY změnu o $ -0.000001886 (-0.38%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Salary za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.0028305 (-85.44%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Salary za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u SALARY ke změně o $ -0.0080605 (-94.36%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Salary za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.0058515 (-92.39%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Salary (SALARY)?

Podívejte se na stránku Historie cen Salary.

Co je Salary (SALARY)

Salary is a meme coin built on Solana, centered around the concept of "Give yourself a raise" with $SALARY, emphasizing the narrative of paying yourself.

Salary je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Salary investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu SALARYa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Salary na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Salary a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Salary (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Salary (SALARY) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Salary (SALARY) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Salary.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Salary!

Tokenomika pro Salary (SALARY)

Pochopení tokenomiky Salary (SALARY) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SALARY hned teď!

Jak nakupovat Salary (SALARY)

Snažíte se zjistit, jak koupit Salary? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Salary podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

SALARY na místní měny

1 Salary(SALARY) na VND
12.6969875
1 Salary(SALARY) na AUD
A$0.0007334
1 Salary(SALARY) na GBP
0.0003667
1 Salary(SALARY) na EUR
0.00041495
1 Salary(SALARY) na USD
$0.0004825
1 Salary(SALARY) na MYR
RM0.002021675
1 Salary(SALARY) na TRY
0.020279475
1 Salary(SALARY) na JPY
¥0.0738225
1 Salary(SALARY) na ARS
ARS$0.6922524
1 Salary(SALARY) na RUB
0.038788175
1 Salary(SALARY) na INR
0.042831525
1 Salary(SALARY) na IDR
Rp8.04166345
1 Salary(SALARY) na PHP
0.028317925
1 Salary(SALARY) na EGP
￡E.0.022720925
1 Salary(SALARY) na BRL
R$0.002591025
1 Salary(SALARY) na CAD
C$0.0006755
1 Salary(SALARY) na BDT
0.0590194
1 Salary(SALARY) na NGN
0.6972511
1 Salary(SALARY) na COP
$1.855767375
1 Salary(SALARY) na ZAR
R.0.008381025
1 Salary(SALARY) na UAH
0.020240875
1 Salary(SALARY) na TZS
T.Sh.1.18259785
1 Salary(SALARY) na VES
Bs0.1066325
1 Salary(SALARY) na CLP
$0.454515
1 Salary(SALARY) na PKR
Rs0.136258
1 Salary(SALARY) na KZT
0.25475035
1 Salary(SALARY) na THB
฿0.01554615
1 Salary(SALARY) na TWD
NT$0.014856175
1 Salary(SALARY) na AED
د.إ0.001770775
1 Salary(SALARY) na CHF
Fr0.000386
1 Salary(SALARY) na HKD
HK$0.003749025
1 Salary(SALARY) na AMD
֏0.18401585
1 Salary(SALARY) na MAD
.د.م0.004453475
1 Salary(SALARY) na MXN
$0.0089552
1 Salary(SALARY) na SAR
ريال0.001809375
1 Salary(SALARY) na ETB
Br0.074126475
1 Salary(SALARY) na KES
KSh0.0621653
1 Salary(SALARY) na JOD
د.أ0.0003420925
1 Salary(SALARY) na PLN
0.0017756
1 Salary(SALARY) na RON
лв0.002127825
1 Salary(SALARY) na SEK
kr0.0045741
1 Salary(SALARY) na BGN
лв0.0008106
1 Salary(SALARY) na HUF
Ft0.162346775
1 Salary(SALARY) na CZK
0.010175925
1 Salary(SALARY) na KWD
د.ك0.000147645
1 Salary(SALARY) na ILS
0.001568125
1 Salary(SALARY) na BOB
Bs0.003334075
1 Salary(SALARY) na AZN
0.00082025
1 Salary(SALARY) na TJS
SM0.00442935
1 Salary(SALARY) na GEL
0.001307575
1 Salary(SALARY) na AOA
Kz0.442254675
1 Salary(SALARY) na BHD
.د.ب0.0001809375
1 Salary(SALARY) na BMD
$0.0004825
1 Salary(SALARY) na DKK
kr0.003121775
1 Salary(SALARY) na HNL
L0.01265115
1 Salary(SALARY) na MUR
0.02206955
1 Salary(SALARY) na NAD
$0.008342425
1 Salary(SALARY) na NOK
kr0.0048829
1 Salary(SALARY) na NZD
$0.00083955
1 Salary(SALARY) na PAB
B/.0.0004825
1 Salary(SALARY) na PGK
K0.0020265
1 Salary(SALARY) na QAR
ر.ق0.001751475
1 Salary(SALARY) na RSD
дин.0.04901235
1 Salary(SALARY) na UZS
soʻm5.7440467
1 Salary(SALARY) na ALL
L0.040283925
1 Salary(SALARY) na ANG
ƒ0.000863675
1 Salary(SALARY) na AWG
ƒ0.000863675
1 Salary(SALARY) na BBD
$0.000965
1 Salary(SALARY) na BAM
KM0.0008106
1 Salary(SALARY) na BIF
Fr1.4103475
1 Salary(SALARY) na BND
$0.000622425
1 Salary(SALARY) na BSD
$0.0004825
1 Salary(SALARY) na JMD
$0.077224125
1 Salary(SALARY) na KHR
1.93
1 Salary(SALARY) na KMF
Fr0.205545
1 Salary(SALARY) na LAK
10.489130225
1 Salary(SALARY) na LKR
රු0.14647735
1 Salary(SALARY) na MDL
L0.008188025
1 Salary(SALARY) na MGA
Ar2.16367475
1 Salary(SALARY) na MOP
P0.003864825
1 Salary(SALARY) na MVR
0.00738225
1 Salary(SALARY) na MWK
MK0.83477325
1 Salary(SALARY) na MZN
MT0.03083175
1 Salary(SALARY) na NPR
रु0.0682448
1 Salary(SALARY) na PYG
3.42189
1 Salary(SALARY) na RWF
Fr0.7010725
1 Salary(SALARY) na SBD
$0.003970975
1 Salary(SALARY) na SCR
0.00659095
1 Salary(SALARY) na SRD
$0.01857625
1 Salary(SALARY) na SVC
$0.004221875
1 Salary(SALARY) na SZL
L0.008342425
1 Salary(SALARY) na TMT
m0.00168875
1 Salary(SALARY) na TND
د.ت0.00142048
1 Salary(SALARY) na TTD
$0.003266525
1 Salary(SALARY) na UGX
Sh1.67524
1 Salary(SALARY) na XAF
Fr0.2726125
1 Salary(SALARY) na XCD
$0.00130275
1 Salary(SALARY) na XOF
Fr0.2726125
1 Salary(SALARY) na XPF
Fr0.049215
1 Salary(SALARY) na BWP
P0.006460675
1 Salary(SALARY) na BZD
$0.000969825
1 Salary(SALARY) na CVE
$0.045861625
1 Salary(SALARY) na DJF
Fr0.0854025
1 Salary(SALARY) na DOP
$0.03090895
1 Salary(SALARY) na DZD
د.ج0.062710525
1 Salary(SALARY) na FJD
$0.00109045
1 Salary(SALARY) na GNF
Fr4.15915
1 Salary(SALARY) na GTQ
Q0.0036863
1 Salary(SALARY) na GYD
$0.10104515
1 Salary(SALARY) na ISK
kr0.05983

Zdroj Salary

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Salary, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Salary

Jakou hodnotu má dnes Salary (SALARY)?
Aktuální cena SALARY v USD je 0.0004825 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SALARY v USD?
Aktuální cena SALARY v USD je $ 0.0004825. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Salary?
Tržní kapitalizace SALARY je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SALARY v oběhu?
Objem SALARY v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SALARY?
SALARY dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SALARY?
SALARY dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování SALARY?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SALARY je $ 57.08K USD.
Dosáhne SALARY letos vyšší ceny?
SALARY může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSALARY, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:15:06 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Salary (SALARY)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$0.0004818
$110,151.03

$3,864.71

$0.02233

$185.80

$1.0004

$3,864.71

$110,151.03

$185.80

$2.5018

$1,087.07

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.66001

$0.000360

$0.00000105

$0.0039

$0.0030895

$19.506

