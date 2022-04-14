Tokenomika pro Arkaine (RKNE)

Zjistěte klíčové informace o Arkaine (RKNE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Arkaine (RKNE)

Arkaine is a comprehensive data aggregation and trading platform designed to empower crypto traders with advanced tools and analytics. The all-in-one platform combines all the functionalities of popular services like DexScreener, TradingView, CoinMarketCap, and BubbleMaps and AI trading insights. Arkaine offers a unique hybrid solution that consolidates all data with a single sign-on between the Telegram trading bot and the desktop platform so you don't miss a single trade. Close all your tabs, you won't need them anymore.

Oficiální webové stránky:
https://arkaine.ai/
Block Explorer:
https://basescan.org/token/0x555a04a1234b291445497ec52700622e74698f8f

Arkaine (RKNE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Arkaine (RKNE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
--
----
Celkový objem:
--
----
Objem v oběhu:
--
----
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
----
Historické maximum:
$ 0.14394
Historické minimum:
--
----
Aktuální cena:
$ 0.0020048
Tokenomika Arkaine (RKNE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Arkaine (RKNE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů RKNE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu RKNE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro RKNE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuRKNE!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.