Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Real je 0.01165 USD. Sledujte aktualizace cen REAL1 v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend REAL1.

Více informací o REAL1

Informace o ceně REAL1

Co je to REAL1

Tokenomika pro REAL1

Předpověď cen REAL1

Historie REAL1

Průvodce nákupem (REAL1)

Převodník REAL1 na fiat měnu

Kurz Real(REAL1)

Aktuální cena 1 REAL1 na USD

$0.01168
$0.01168$0.01168
+3.27%1D
USD
Graf aktuální ceny Real (REAL1)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:06:51 (UTC+8)

Informace o ceně Real (REAL1) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.01103
$ 0.01103$ 0.01103
Nejnižší za 24 h
$ 0.01168
$ 0.01168$ 0.01168
Nejvyšší za 24 h

$ 0.01103
$ 0.01103$ 0.01103

$ 0.01168
$ 0.01168$ 0.01168

--
----

--
----

0.00%

+3.27%

-41.49%

-41.49%

Cena Real (REAL1) v reálném čase je $ 0.01165. Za posledních 24 hodin se REAL1 obchodoval v rozmezí od minima $ 0.01103 do maxima $ 0.01168, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena REAL1 v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena REAL1 se za poslední hodinu změnila o 0.00%, za 24 hodin o +3.27% a za posledních 7 dní o -41.49%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Real (REAL1)

--
----

$ 55.01K
$ 55.01K$ 55.01K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Aktuální tržní kapitalizace Real je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 55.01K. Objem v oběhu REAL1 je --, přičemž celková zásoba je --. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je --.

Historie cen v USD pro Real (REAL1)

Sledujte změny cen Real pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.0003698+3.27%
30 dní$ -0.05951-83.63%
60 dní$ -0.08835-88.35%
90 dní$ -0.08835-88.35%
Změna ceny Real dnes

Dnes zaznamenal REAL1 změnu o $ +0.0003698 (+3.27%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Real za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.05951 (-83.63%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Real za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u REAL1 ke změně o $ -0.08835 (-88.35%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Real za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.08835 (-88.35%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Real (REAL1)?

Podívejte se na stránku Historie cen Real.

Co je Real (REAL1)

REAL1’s core narrative is “bridging real-world value to Solana.”

Real je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Real investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu REAL1a zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Real na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Real a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Real (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Real (REAL1) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Real (REAL1) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Real.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Real!

Tokenomika pro Real (REAL1)

Pochopení tokenomiky Real (REAL1) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu REAL1 hned teď!

Jak nakupovat Real (REAL1)

Snažíte se zjistit, jak koupit Real? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Real podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

REAL1 na místní měny

Zdroj Real

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Real, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Real

Jakou hodnotu má dnes Real (REAL1)?
Aktuální cena REAL1 v USD je 0.01165 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena REAL1 v USD?
Aktuální cena REAL1 v USD je $ 0.01165. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Real?
Tržní kapitalizace REAL1 je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem REAL1 v oběhu?
Objem REAL1 v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) REAL1?
REAL1 dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) REAL1?
REAL1 dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování REAL1?
Aktuální 24hodinový objem obchodování REAL1 je $ 55.01K USD.
Dosáhne REAL1 letos vyšší ceny?
REAL1 může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenREAL1, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:06:51 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Real (REAL1)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

