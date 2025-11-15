Tokenomika pro QUANTUM (QUANTUM)

Tokenomika pro QUANTUM (QUANTUM)

Zjistěte klíčové informace o QUANTUM (QUANTUM), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 22:13:02 (UTC+8)
QUANTUM (QUANTUM): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro QUANTUM (QUANTUM), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celkový objem:
$ 1.00T
$ 1.00T$ 1.00T
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 2.85B
$ 2.85B$ 2.85B
Historické maximum:
$ 0.005517
$ 0.005517$ 0.005517
Historické minimum:
$ 0.00048219051846745
$ 0.00048219051846745$ 0.00048219051846745
Aktuální cena:
$ 0.002854
$ 0.002854$ 0.002854

Informace o QUANTUM (QUANTUM)

Quantum Chain is a quantum-secure, AI-automated compliance blockchain ecosystem designed as the next generation of financial services infrastructure. Quantum Chain offers enterprise-grade scalability, security, and regulatory adherence through quantum-resistant cryptography and AI-driven compliance automation. The ecosystem is powered by its native utility coin, Quantum ($Q), which facilitates transactions, governance and tokenisation. Additionally, Quantum Chain supports Quantum Financial Institutions (QFIs), a network of native projects and financial service solutions built on its infrastructure, enabling secure, efficient, and compliant financial products for a quantum-ready world.

Oficiální webové stránky:
https://quantumcha.in
Bílá kniha:
https://drive.google.com/file/d/1U9OXshs6i1Sl7NNDS40LHQMCgkw8kDqW/view?usp=sharing

Tokenomika QUANTUM (QUANTUM): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro QUANTUM (QUANTUM) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů QUANTUM, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu QUANTUM, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro QUANTUM rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuQUANTUM!

Historie cen pro QUANTUM (QUANTUM)

Analýza historie cen QUANTUM pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny QUANTUM

Chcete vědět, kam může QUANTUM zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen QUANTUM kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

