Dnešní aktuální cena QUANTUM je 0.002814 USD. Sledujte aktualizace cen QUANTUM v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend QUANTUM.

Více informací o QUANTUM

Informace o ceně QUANTUM

Co je to QUANTUM

Bílá kniha pro QUANTUM

Oficiální webové stránky QUANTUM

Tokenomika pro QUANTUM

Předpověď cen QUANTUM

Historie QUANTUM

Průvodce nákupem (QUANTUM)

Převodník QUANTUM na fiat měnu

QUANTUM Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo QUANTUM

Kurz QUANTUM(QUANTUM)

Aktuální cena 1 QUANTUM na USD

$0.002814
$0.002814$0.002814
-2.05%1D
USD
Graf aktuální ceny QUANTUM (QUANTUM)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:06:29 (UTC+8)

Informace o ceně QUANTUM (QUANTUM) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.002718
$ 0.002718$ 0.002718
Nejnižší za 24 h
$ 0.00299
$ 0.00299$ 0.00299
Nejvyšší za 24 h

$ 0.002718
$ 0.002718$ 0.002718

$ 0.00299
$ 0.00299$ 0.00299

$ 0.7303169003467307
$ 0.7303169003467307$ 0.7303169003467307

$ 0.00048219051846745
$ 0.00048219051846745$ 0.00048219051846745

-0.29%

-2.05%

+0.07%

+0.07%

Cena QUANTUM (QUANTUM) v reálném čase je $ 0.002814. Za posledních 24 hodin se QUANTUM obchodoval v rozmezí od minima $ 0.002718 do maxima $ 0.00299, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena QUANTUM v historii je $ 0.7303169003467307, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00048219051846745.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena QUANTUM se za poslední hodinu změnila o -0.29%, za 24 hodin o -2.05% a za posledních 7 dní o +0.07%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu QUANTUM (QUANTUM)

No.4626

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 154.25K
$ 154.25K$ 154.25K

$ 2.81B
$ 2.81B$ 2.81B

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000,000
1,000,000,000,000 1,000,000,000,000

1,000,000,000,000
1,000,000,000,000 1,000,000,000,000

0.00%

QUANTUM

Aktuální tržní kapitalizace QUANTUM je $ 0.00, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 154.25K. Objem v oběhu QUANTUM je 0.00, přičemž celková zásoba je 1000000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 2.81B.

Historie cen v USD pro QUANTUM (QUANTUM)

Sledujte změny cen QUANTUM pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.00005889-2.05%
30 dní$ +0.000303+12.06%
60 dní$ -0.001213-30.13%
90 dní$ -0.001786-38.83%
Změna ceny QUANTUM dnes

Dnes zaznamenal QUANTUM změnu o $ -0.00005889 (-2.05%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny QUANTUM za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +0.000303 (+12.06%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny QUANTUM za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u QUANTUM ke změně o $ -0.001213 (-30.13%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny QUANTUM za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.001786 (-38.83%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům QUANTUM (QUANTUM)?

Podívejte se na stránku Historie cen QUANTUM.

Co je QUANTUM (QUANTUM)

Quantum Chain is a quantum-secure, AI-automated compliance blockchain ecosystem designed as the next generation of financial services infrastructure. Quantum Chain offers enterprise-grade scalability, security, and regulatory adherence through quantum-resistant cryptography and AI-driven compliance automation. The ecosystem is powered by its native utility coin, Quantum ($Q), which facilitates transactions, governance and tokenisation. Additionally, Quantum Chain supports Quantum Financial Institutions (QFIs), a network of native projects and financial service solutions built on its infrastructure, enabling secure, efficient, and compliant financial products for a quantum-ready world.

QUANTUM je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich QUANTUM investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu QUANTUMa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o QUANTUM na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na QUANTUM a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny QUANTUM (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít QUANTUM (QUANTUM) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva QUANTUM (QUANTUM) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro QUANTUM.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny QUANTUM!

Tokenomika pro QUANTUM (QUANTUM)

Pochopení tokenomiky QUANTUM (QUANTUM) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu QUANTUM hned teď!

Jak nakupovat QUANTUM (QUANTUM)

Snažíte se zjistit, jak koupit QUANTUM? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit QUANTUM podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

QUANTUM na místní měny

1 QUANTUM(QUANTUM) na VND
74.05041
1 QUANTUM(QUANTUM) na AUD
A$0.00427728
1 QUANTUM(QUANTUM) na GBP
0.00213864
1 QUANTUM(QUANTUM) na EUR
0.00242004
1 QUANTUM(QUANTUM) na USD
$0.002814
1 QUANTUM(QUANTUM) na MYR
RM0.01179066
1 QUANTUM(QUANTUM) na TRY
0.11827242
1 QUANTUM(QUANTUM) na JPY
¥0.430542
1 QUANTUM(QUANTUM) na ARS
ARS$4.04889576
1 QUANTUM(QUANTUM) na RUB
0.22621746
1 QUANTUM(QUANTUM) na INR
0.24999576
1 QUANTUM(QUANTUM) na IDR
Rp46.89998124
1 QUANTUM(QUANTUM) na PHP
0.16515366
1 QUANTUM(QUANTUM) na EGP
￡E.0.1323987
1 QUANTUM(QUANTUM) na BRL
R$0.01511118
1 QUANTUM(QUANTUM) na CAD
C$0.0039396
1 QUANTUM(QUANTUM) na BDT
0.34420848
1 QUANTUM(QUANTUM) na NGN
4.07233638
1 QUANTUM(QUANTUM) na COP
$10.8230661
1 QUANTUM(QUANTUM) na ZAR
R.0.0488229
1 QUANTUM(QUANTUM) na UAH
0.1180473
1 QUANTUM(QUANTUM) na TZS
T.Sh.6.9310227
1 QUANTUM(QUANTUM) na VES
Bs0.621894
1 QUANTUM(QUANTUM) na CLP
$2.650788
1 QUANTUM(QUANTUM) na PKR
Rs0.79042446
1 QUANTUM(QUANTUM) na KZT
1.49125116
1 QUANTUM(QUANTUM) na THB
฿0.09066708
1 QUANTUM(QUANTUM) na TWD
NT$0.08664306
1 QUANTUM(QUANTUM) na AED
د.إ0.01032738
1 QUANTUM(QUANTUM) na CHF
Fr0.0022512
1 QUANTUM(QUANTUM) na HKD
HK$0.02186478
1 QUANTUM(QUANTUM) na AMD
֏1.0769178
1 QUANTUM(QUANTUM) na MAD
.د.م0.0260295
1 QUANTUM(QUANTUM) na MXN
$0.05222784
1 QUANTUM(QUANTUM) na SAR
ريال0.0105525
1 QUANTUM(QUANTUM) na ETB
Br0.43397508
1 QUANTUM(QUANTUM) na KES
KSh0.36354066
1 QUANTUM(QUANTUM) na JOD
د.أ0.001995126
1 QUANTUM(QUANTUM) na PLN
0.01035552
1 QUANTUM(QUANTUM) na RON
лв0.01240974
1 QUANTUM(QUANTUM) na SEK
kr0.02667672
1 QUANTUM(QUANTUM) na BGN
лв0.00475566
1 QUANTUM(QUANTUM) na HUF
Ft0.94682658
1 QUANTUM(QUANTUM) na CZK
0.05934726
1 QUANTUM(QUANTUM) na KWD
د.ك0.000861084
1 QUANTUM(QUANTUM) na ILS
0.0091455
1 QUANTUM(QUANTUM) na BOB
Bs0.01944474
1 QUANTUM(QUANTUM) na AZN
0.0047838
1 QUANTUM(QUANTUM) na TJS
SM0.02591694
1 QUANTUM(QUANTUM) na GEL
0.00762594
1 QUANTUM(QUANTUM) na AOA
Kz2.57928426
1 QUANTUM(QUANTUM) na BHD
.د.ب0.001058064
1 QUANTUM(QUANTUM) na BMD
$0.002814
1 QUANTUM(QUANTUM) na DKK
kr0.01820658
1 QUANTUM(QUANTUM) na HNL
L0.07406448
1 QUANTUM(QUANTUM) na MUR
0.12871236
1 QUANTUM(QUANTUM) na NAD
$0.04862592
1 QUANTUM(QUANTUM) na NOK
kr0.02847768
1 QUANTUM(QUANTUM) na NZD
$0.00489636
1 QUANTUM(QUANTUM) na PAB
B/.0.002814
1 QUANTUM(QUANTUM) na PGK
K0.01184694
1 QUANTUM(QUANTUM) na QAR
ر.ق0.01024296
1 QUANTUM(QUANTUM) na RSD
дин.0.28584612
1 QUANTUM(QUANTUM) na UZS
soʻm33.90360666
1 QUANTUM(QUANTUM) na ALL
L0.23584134
1 QUANTUM(QUANTUM) na ANG
ƒ0.00503706
1 QUANTUM(QUANTUM) na AWG
ƒ0.00503706
1 QUANTUM(QUANTUM) na BBD
$0.005628
1 QUANTUM(QUANTUM) na BAM
KM0.00472752
1 QUANTUM(QUANTUM) na BIF
Fr8.323812
1 QUANTUM(QUANTUM) na BND
$0.0036582
1 QUANTUM(QUANTUM) na BSD
$0.002814
1 QUANTUM(QUANTUM) na JMD
$0.45209724
1 QUANTUM(QUANTUM) na KHR
11.30119284
1 QUANTUM(QUANTUM) na KMF
Fr1.198764
1 QUANTUM(QUANTUM) na LAK
61.17391182
1 QUANTUM(QUANTUM) na LKR
රු0.85765092
1 QUANTUM(QUANTUM) na MDL
L0.0475566
1 QUANTUM(QUANTUM) na MGA
Ar12.675663
1 QUANTUM(QUANTUM) na MOP
P0.02254014
1 QUANTUM(QUANTUM) na MVR
0.0430542
1 QUANTUM(QUANTUM) na MWK
MK4.88541354
1 QUANTUM(QUANTUM) na MZN
MT0.1798146
1 QUANTUM(QUANTUM) na NPR
रु0.39953172
1 QUANTUM(QUANTUM) na PYG
19.956888
1 QUANTUM(QUANTUM) na RWF
Fr4.088742
1 QUANTUM(QUANTUM) na SBD
$0.02315922
1 QUANTUM(QUANTUM) na SCR
0.03843924
1 QUANTUM(QUANTUM) na SRD
$0.108339
1 QUANTUM(QUANTUM) na SVC
$0.0246225
1 QUANTUM(QUANTUM) na SZL
L0.0488229
1 QUANTUM(QUANTUM) na TMT
m0.009849
1 QUANTUM(QUANTUM) na TND
د.ت0.008264718
1 QUANTUM(QUANTUM) na TTD
$0.01905078
1 QUANTUM(QUANTUM) na UGX
Sh9.803976
1 QUANTUM(QUANTUM) na XAF
Fr1.58991
1 QUANTUM(QUANTUM) na XCD
$0.0075978
1 QUANTUM(QUANTUM) na XOF
Fr1.58991
1 QUANTUM(QUANTUM) na XPF
Fr0.287028
1 QUANTUM(QUANTUM) na BWP
P0.03782016
1 QUANTUM(QUANTUM) na BZD
$0.00565614
1 QUANTUM(QUANTUM) na CVE
$0.26870886
1 QUANTUM(QUANTUM) na DJF
Fr0.498078
1 QUANTUM(QUANTUM) na DOP
$0.18034926
1 QUANTUM(QUANTUM) na DZD
د.ج0.36576372
1 QUANTUM(QUANTUM) na FJD
$0.00635964
1 QUANTUM(QUANTUM) na GNF
Fr24.46773
1 QUANTUM(QUANTUM) na GTQ
Q0.02158338
1 QUANTUM(QUANTUM) na GYD
$0.58930788
1 QUANTUM(QUANTUM) na ISK
kr0.35175

Zdroj QUANTUM

Pokud chcete se podrobněji seznámit s QUANTUM, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka QUANTUM

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně QUANTUM

Jakou hodnotu má dnes QUANTUM (QUANTUM)?
Aktuální cena QUANTUM v USD je 0.002814 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena QUANTUM v USD?
Aktuální cena QUANTUM v USD je $ 0.002814. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace QUANTUM?
Tržní kapitalizace QUANTUM je $ 0.00 USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem QUANTUM v oběhu?
Objem QUANTUM v oběhu je 0.00 USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) QUANTUM?
QUANTUM dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.7303169003467307 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) QUANTUM?
QUANTUM dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00048219051846745 USD.
Jaký je objem obchodování QUANTUM?
Aktuální 24hodinový objem obchodování QUANTUM je $ 154.25K USD.
Dosáhne QUANTUM letos vyšší ceny?
QUANTUM může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenQUANTUM, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:06:29 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se QUANTUM (QUANTUM)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod QUANTUM na USD

Částka

QUANTUM
QUANTUM
USD
USD

1 QUANTUM = 0.002814 USD

Obchodujte QUANTUM

QUANTUM/USDT
$0.002814
$0.002814$0.002814
-2.05%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

