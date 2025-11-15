Tokenomika pro I love puppies (PUPPIES1)

Tokenomika pro I love puppies (PUPPIES1)

Zjistěte klíčové informace o I love puppies (PUPPIES1), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 22:12:35 (UTC+8)
USD

I love puppies (PUPPIES1): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro I love puppies (PUPPIES1), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celkový objem:
$ 420,690.00T
$ 420,690.00T$ 420,690.00T
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 24.99K
$ 24.99K$ 24.99K
Historické maximum:
$ 0.000000000001457
$ 0.000000000001457$ 0.000000000001457
Historické minimum:
$ 0.000000000000316317
$ 0.000000000000316317$ 0.000000000000316317
Aktuální cena:
$ 0.0000000000000594
$ 0.0000000000000594$ 0.0000000000000594

Informace o I love puppies (PUPPIES1)

In a world where dogs once ruled,a new era dawns—the Age of Puppies. Endorsed by Elon,Let the dogs rest. The $Puppies are taking over.

Oficiální webové stránky:
https://ilovepuppies.club
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x0e60ce572a5456b6974d5e7507cc07110dd062a4

Tokenomika I love puppies (PUPPIES1): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro I love puppies (PUPPIES1) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů PUPPIES1, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu PUPPIES1, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro PUPPIES1 rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPUPPIES1!

Jak nakupovat PUPPIES1

Chtěli byste si přidat I love puppies (PUPPIES1) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu PUPPIES1, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro I love puppies (PUPPIES1)

Analýza historie cen PUPPIES1 pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny PUPPIES1

Chcete vědět, kam může PUPPIES1 zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen PUPPIES1 kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.

Přečtěte si prosím Smlouvu s uživatelem a Zásady ochrany osobních údajů a porozumějte jim