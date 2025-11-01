BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena I love puppies je 0.0000000000001269 USD. Sledujte aktualizace cen PUPPIES1 v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend PUPPIES1.

Více informací o PUPPIES1

Informace o ceně PUPPIES1

Co je to PUPPIES1

Oficiální webové stránky PUPPIES1

Tokenomika pro PUPPIES1

Předpověď cen PUPPIES1

Historie PUPPIES1

Průvodce nákupem (PUPPIES1)

Převodník PUPPIES1 na fiat měnu

PUPPIES1 Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo I love puppies

Kurz I love puppies(PUPPIES1)

Aktuální cena 1 PUPPIES1 na USD

-10.25%1D
USD
Graf aktuální ceny I love puppies (PUPPIES1)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:22:09 (UTC+8)

Informace o ceně I love puppies (PUPPIES1) (USD)

24hodinová změna ceny:
Cena I love puppies (PUPPIES1) v reálném čase je $ 0.0000000000001269. Za posledních 24 hodin se PUPPIES1 obchodoval v rozmezí od minima $ 0.0000000000001251 do maxima $ 0.0000000000001548, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena PUPPIES1 v historii je $ 0.000000000339902443, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.000000000000316317.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena PUPPIES1 se za poslední hodinu změnila o -0.86%, za 24 hodin o -10.25% a za posledních 7 dní o -14.44%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu I love puppies (PUPPIES1)

No.3846

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.02K
$ 1.02K$ 1.02K

$ 53.39K
$ 53.39K$ 53.39K

0.00
0.00 0.00

420,690,000,000,000,000
420,690,000,000,000,000 420,690,000,000,000,000

420,690,000,000,000,000
420,690,000,000,000,000 420,690,000,000,000,000

0.00%

ETH

Aktuální tržní kapitalizace I love puppies je $ 0.00, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 1.02K. Objem v oběhu PUPPIES1 je 0.00, přičemž celková zásoba je 420690000000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 53.39K.

Historie cen v USD pro I love puppies (PUPPIES1)

Sledujte změny cen I love puppies pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.000000000000014493-10.25%
30 dní$ -0.0000000000003731-74.62%
60 dní$ -0.0000000000003731-74.62%
90 dní$ -0.0000000000003731-74.62%
Změna ceny I love puppies dnes

Dnes zaznamenal PUPPIES1 změnu o $ -0.000000000000014493 (-10.25%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny I love puppies za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.0000000000003731 (-74.62%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny I love puppies za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u PUPPIES1 ke změně o $ -0.0000000000003731 (-74.62%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny I love puppies za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.0000000000003731 (-74.62%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům I love puppies (PUPPIES1)?

Podívejte se na stránku Historie cen I love puppies.

Co je I love puppies (PUPPIES1)

In a world where dogs once ruled,a new era dawns—the Age of Puppies. Endorsed by Elon,Let the dogs rest. The $Puppies are taking over.

I love puppies je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich I love puppies investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu PUPPIES1a zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o I love puppies na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na I love puppies a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny I love puppies (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít I love puppies (PUPPIES1) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva I love puppies (PUPPIES1) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro I love puppies.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny I love puppies!

Tokenomika pro I love puppies (PUPPIES1)

Pochopení tokenomiky I love puppies (PUPPIES1) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu PUPPIES1 hned teď!

Jak nakupovat I love puppies (PUPPIES1)

Snažíte se zjistit, jak koupit I love puppies? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit I love puppies podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

PUPPIES1 na místní měny

Zdroj I love puppies

Pokud chcete se podrobněji seznámit s I love puppies, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka I love puppies
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně I love puppies

Jakou hodnotu má dnes I love puppies (PUPPIES1)?
Aktuální cena PUPPIES1 v USD je 0.0000000000001269 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena PUPPIES1 v USD?
Aktuální cena PUPPIES1 v USD je $ 0.0000000000001269. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace I love puppies?
Tržní kapitalizace PUPPIES1 je $ 0.00 USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem PUPPIES1 v oběhu?
Objem PUPPIES1 v oběhu je 0.00 USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) PUPPIES1?
PUPPIES1 dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.000000000339902443 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) PUPPIES1?
PUPPIES1 dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.000000000000316317 USD.
Jaký je objem obchodování PUPPIES1?
Aktuální 24hodinový objem obchodování PUPPIES1 je $ 1.02K USD.
Dosáhne PUPPIES1 letos vyšší ceny?
PUPPIES1 může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenPUPPIES1, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se I love puppies (PUPPIES1)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

