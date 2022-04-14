Tokenomika pro PUNPAD (PUAD)
Informace o PUNPAD (PUAD)
Pumpad is not a typical launchpad or dashboard—it’s an embedded Web3 mission engine, tightly integrated with Telegram, designed to convert human behavior into on-chain value.
PUNPAD (PUAD): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro PUNPAD (PUAD), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika PUNPAD (PUAD): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro PUNPAD (PUAD) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů PUAD, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu PUAD, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro PUAD rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPUAD!
Jak nakupovat PUAD
Chtěli byste si přidat PUNPAD (PUAD) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu PUAD, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.
Historie cen pro PUNPAD (PUAD)
Analýza historie cen PUAD pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Předpověď ceny PUAD
Chcete vědět, kam může PUAD zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen PUAD kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.
Koupit PUNPAD (PUAD)
Částka
1 PUAD = 0.000119 USD