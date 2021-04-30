Tokenomika pro POLKACITY (POLC)

Zjistěte klíčové informace o POLKACITY (POLC), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o POLKACITY (POLC)

Polkacity is a new fully autonomus contract based NFT platform that allows you to invest in virtual assets in the form of a virtual city.

Oficiální webové stránky:
https://polkacity.io
Bílá kniha:
https://github.com/POLKACITY/Whitepaper/blob/main/Whitepaper%20Polka%20City%20V1.1.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/address/0xaA8330FB2B4D5D07ABFE7A72262752a8505C6B37

POLKACITY (POLC): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro POLKACITY (POLC), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 799.82K
Celkový objem:
$ 432.53M
Objem v oběhu:
$ 190.03M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 1.82M
Historické maximum:
$ 2.97
Historické minimum:
$ 0.000640293666682071
Aktuální cena:
$ 0.004209
Tokenomika POLKACITY (POLC): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro POLKACITY (POLC) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů POLC, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu POLC, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro POLC rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPOLC!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.