Tokenomika pro poor guy (POGAI)

Zjistěte klíčové informace o poor guy (POGAI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o poor guy (POGAI)

poor guy is a meme token.

Oficiální webové stránky:
https://www.pogai.org/
Block Explorer:
https://arbiscan.io/token/0x6fd58f5a2f3468e35feb098b5f59f04157002407

poor guy (POGAI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro poor guy (POGAI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celkový objem:
$ 100.00B
$ 100.00B$ 100.00B
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 131.10K
$ 131.10K$ 131.10K
Historické maximum:
$ 0.00127616
$ 0.00127616$ 0.00127616
Historické minimum:
$ 0.000000340356086191
$ 0.000000340356086191$ 0.000000340356086191
Aktuální cena:
$ 0.000001311
$ 0.000001311$ 0.000001311

Tokenomika poor guy (POGAI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro poor guy (POGAI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů POGAI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu POGAI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro POGAI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPOGAI!

Jak nakupovat POGAI

Chtěli byste si přidat poor guy (POGAI) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu POGAI, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro poor guy (POGAI)

Analýza historie cen POGAI pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny POGAI

Chcete vědět, kam může POGAI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen POGAI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.