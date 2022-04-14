Tokenomika pro Perry (PERRY)
Informace o Perry (PERRY)
Binance's mascot might be CZ's dog
Perry (PERRY): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Perry (PERRY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Perry (PERRY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Perry (PERRY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů PERRY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu PERRY, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro PERRY rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPERRY!
Historie cen pro Perry (PERRY)
Analýza historie cen PERRY pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Předpověď ceny PERRY
Chcete vědět, kam může PERRY zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen PERRY kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
