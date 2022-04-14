Tokenomika pro PEPECAT (PEPECAT)

Zjistěte klíčové informace o PEPECAT (PEPECAT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o PEPECAT (PEPECAT)

The memecoin that purrs for cat lovers & Pepe fans! Where meme power meets feline adoration. Smile with $PEPECAT.

Oficiální webové stránky:
https://pepecat.vip/
Block Explorer:
https://solscan.io/token/CRAMvzDsSpXYsFpcoDr6vFLJMBeftez1E7277xwPpump

PEPECAT (PEPECAT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro PEPECAT (PEPECAT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
Celkový objem:
Objem v oběhu:
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Historické maximum:
$ 0.012374
Historické minimum:
Aktuální cena:
$ 0.006238
Tokenomika PEPECAT (PEPECAT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro PEPECAT (PEPECAT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů PEPECAT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu PEPECAT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro PEPECAT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPEPECAT!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.