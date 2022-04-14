Tokenomika pro Patex (PATEX)

Zjistěte klíčové informace o Patex (PATEX), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Patex (PATEX)

Patex is an all-in-one solution for CBDC adoption in Latin America: its L2 enables issuance and tracking of CBDCs, and C-Patex is designed to trade these currencies right on the platform.

Oficiální webové stránky:
https://patex.io/
Bílá kniha:
https://patex.io/docs/Patex%20WP.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xfd4f2caf941b6d737382dce420b368de3fc7f2d4

Patex (PATEX): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Patex (PATEX), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celkový objem:
--
----
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
----
Historické maximum:
$ 10
$ 10$ 10
Historické minimum:
$ 0.024601329681904795
$ 0.024601329681904795$ 0.024601329681904795
Aktuální cena:
$ 0.03211
$ 0.03211$ 0.03211

Tokenomika Patex (PATEX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Patex (PATEX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů PATEX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu PATEX, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro PATEX rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPATEX!

Jak nakupovat PATEX

Chtěli byste si přidat Patex (PATEX) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu PATEX, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Patex (PATEX)

Analýza historie cen PATEX pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny PATEX

Chcete vědět, kam může PATEX zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen PATEX kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.