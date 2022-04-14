Tokenomika pro PARMA Fan Token (PARMA)

Zjistěte klíčové informace o PARMA Fan Token (PARMA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o PARMA Fan Token (PARMA)

$PARMA is the Fan token of the legendary Parma Calcio 1913, a football team with a great history. $PARMA Fan token is a cryptocurrency with the aim of revolutionizing fan engagement through innovative and exclusive experiences. Holders will also be able to participate in surveys, win match tickets and make important choices about their team.

Oficiální webové stránky:
https://www.unitos.io/parma-fantoken
Bílá kniha:
https://docsend.com/view/x7r2zi6zdb5chtaj
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xf7f0dc9fd88e436847580d883319137ec2aa6b94

PARMA Fan Token (PARMA): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro PARMA Fan Token (PARMA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celkový objem:
$ 20.00M
$ 20.00M$ 20.00M
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 90.20K
$ 90.20K$ 90.20K
Historické maximum:
$ 1.249
$ 1.249$ 1.249
Historické minimum:
$ 0.001399300746563072
$ 0.001399300746563072$ 0.001399300746563072
Aktuální cena:
$ 0.00451
$ 0.00451$ 0.00451

Tokenomika PARMA Fan Token (PARMA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro PARMA Fan Token (PARMA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů PARMA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu PARMA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro PARMA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPARMA!

Jak nakupovat PARMA

Chtěli byste si přidat PARMA Fan Token (PARMA) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu PARMA, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro PARMA Fan Token (PARMA)

Analýza historie cen PARMA pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny PARMA

Chcete vědět, kam může PARMA zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen PARMA kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.