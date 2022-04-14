Tokenomika pro PAIN (PAIN)
Informace o PAIN (PAIN)
Pain, for lack of a better word, is good. Pain is right. Pain works. Pain clarifies, cuts through, and captures the essence of the evolutionary spirit. Pain, in all of its forms—physical, mental, emotional, financial—has marked the upward surge of humankind. NO PAIN, NO GAIN.
PAIN (PAIN): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro PAIN (PAIN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika PAIN (PAIN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro PAIN (PAIN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů PAIN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu PAIN, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro PAIN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPAIN!
Jak nakupovat PAIN
Chtěli byste si přidat PAIN (PAIN) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu PAIN, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.
Historie cen pro PAIN (PAIN)
Analýza historie cen PAIN pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Předpověď ceny PAIN
Chcete vědět, kam může PAIN zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen PAIN kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.
Koupit PAIN (PAIN)
Částka
1 PAIN = 1.3698 USD