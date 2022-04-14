Tokenomika pro OpenZK Network (OZK)

Tokenomika pro OpenZK Network (OZK)

Zjistěte klíčové informace o OpenZK Network (OZK), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o OpenZK Network (OZK)

OpenZK Network is a revolutionary Layer 2 powered by ZK Rollup technology, seamlessly integrating ETH staking, restaking, and stablecoin rewards. Effortlessly stake and bridge your assets to unlock multi-layered rewards and lightning-fast, low-cost transactions. Experience the next evolution of DeFi, NFTs, gaming, and trading—all in one place with OpenZK.

Oficiální webové stránky:
https://www.openzk.net
Bílá kniha:
https://docs.openzk.net/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x737D461917CCF0fA28A52Da30672e2DdC214F0bF

OpenZK Network (OZK): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro OpenZK Network (OZK), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00
Celkový objem:
$ 15.00B
$ 15.00B
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 7.43M
$ 7.43M
Historické maximum:
$ 0.0059
$ 0.0059
Historické minimum:
$ 0.000233196505601701
$ 0.000233196505601701
Aktuální cena:
$ 0.0004955
$ 0.0004955

Tokenomika OpenZK Network (OZK): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro OpenZK Network (OZK) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů OZK, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu OZK, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro OZK rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuOZK!

Jak nakupovat OZK

Chtěli byste si přidat OpenZK Network (OZK) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu OZK, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro OpenZK Network (OZK)

Analýza historie cen OZK pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny OZK

Chcete vědět, kam může OZK zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen OZK kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

