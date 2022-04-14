Tokenomika pro Orbital Assets (ORBA)
Informace o Orbital Assets (ORBA)
$ORBA is the native token powering the Orbital Assets (ORBA) ecosystem — a platform revolutionizing Real-World Asset (RWA) tokenization. Holders of $ORBA can participate in governance, access premium tokenization services, and benefit from the growth of the decentralized asset management economy. As real-world assets like real estate, commodities, and intellectual property are digitized on ORBA, $ORBA plays a central role in facilitating transactions, rewarding participants, and securing the network.
Orbital Assets (ORBA): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Orbital Assets (ORBA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Orbital Assets (ORBA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Orbital Assets (ORBA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů ORBA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu ORBA, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro ORBA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuORBA!
Historie cen pro Orbital Assets (ORBA)
Analýza historie cen ORBA pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Předpověď ceny ORBA
Chcete vědět, kam může ORBA zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ORBA kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.
