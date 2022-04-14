Tokenomika pro Ooki Token (OOKI)

Tokenomika pro Ooki Token (OOKI)

Zjistěte klíčové informace o Ooki Token (OOKI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Ooki Token (OOKI)

Ooki is a protocol for margin trading, borrowing, lending and staking. Ooki Protocol allows anyone to build applications that enable lenders, borrowers, and traders to interact with the most flexible decentralized finance protocol on multiple blockchains. Ooki is a fully decentralized, community-run project, governed by the community vote for all major changes to the protocol.

Oficiální webové stránky:
https://ooki.cc
Bílá kniha:
https://ooki.gitbook.io/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x0De05F6447ab4D22c8827449EE4bA2D5C288379B

Ooki Token (OOKI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Ooki Token (OOKI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.03
$ 0.03$ 0.03
Celkový objem:
$ 13.84B
$ 13.84B$ 13.84B
Objem v oběhu:
$ 13.72B
$ 13.72B$ 13.72B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 0.03
$ 0.03$ 0.03
Historické maximum:
$ 0.05555
$ 0.05555$ 0.05555
Historické minimum:
$ 0.000000904691232714
$ 0.000000904691232714$ 0.000000904691232714
Aktuální cena:
$ 0.000000000002304
$ 0.000000000002304$ 0.000000000002304

Tokenomika Ooki Token (OOKI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Ooki Token (OOKI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů OOKI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu OOKI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro OOKI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuOOKI!

Jak nakupovat OOKI

Chtěli byste si přidat Ooki Token (OOKI) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu OOKI, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Ooki Token (OOKI)

Analýza historie cen OOKI pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny OOKI

Chcete vědět, kam může OOKI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen OOKI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.