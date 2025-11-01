BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena OMNILABS je 0.000000000000345 USD. Sledujte aktualizace cen OMNILABS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend OMNILABS.

Aktuální cena 1 OMNILABS na USD

$0.000000000000345
-38.39%1D
USD
Graf aktuální ceny OMNILABS (OMNILABS)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 22:28:03 (UTC+8)

Informace o ceně OMNILABS (OMNILABS) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00000000000028
Nejnižší za 24 h
$ 0.00000000000158
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00000000000028
$ 0.00000000000158
--
--
+4.64%

-38.39%

-99.38%

-99.38%

Cena OMNILABS (OMNILABS) v reálném čase je $ 0.000000000000345. Za posledních 24 hodin se OMNILABS obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00000000000028 do maxima $ 0.00000000000158, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena OMNILABS v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena OMNILABS se za poslední hodinu změnila o +4.64%, za 24 hodin o -38.39% a za posledních 7 dní o -99.38%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu OMNILABS (OMNILABS)

--
$ 564.95K
$ 0.00
--
--
BSC

Aktuální tržní kapitalizace OMNILABS je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 564.95K. Objem v oběhu OMNILABS je --, přičemž celková zásoba je --. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je --.

Historie cen v USD pro OMNILABS (OMNILABS)

Sledujte změny cen OMNILABS pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.000000000000214974-38.39%
30 dní$ -0.000000000999655-99.97%
60 dní$ -0.000000000999655-99.97%
90 dní$ -0.000000000999655-99.97%
Změna ceny OMNILABS dnes

Dnes zaznamenal OMNILABS změnu o $ -0.000000000000214974 (-38.39%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny OMNILABS za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.000000000999655 (-99.97%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny OMNILABS za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u OMNILABS ke změně o $ -0.000000000999655 (-99.97%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny OMNILABS za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.000000000999655 (-99.97%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům OMNILABS (OMNILABS)?

Podívejte se na stránku Historie cen OMNILABS.

Co je OMNILABS (OMNILABS)

Omni Labs is an AI powerhouse for Web3 — building a modular AI‑as‑a‑Service stack that empowers decentralized applications with intelligent agents, seamless cross‑chain connectivity, and lightning‑fast decision making.

OMNILABS je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich OMNILABS investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu OMNILABSa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o OMNILABS na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na OMNILABS a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny OMNILABS (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít OMNILABS (OMNILABS) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva OMNILABS (OMNILABS) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro OMNILABS.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny OMNILABS!

Tokenomika pro OMNILABS (OMNILABS)

Pochopení tokenomiky OMNILABS (OMNILABS) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu OMNILABS hned teď!

Jak nakupovat OMNILABS (OMNILABS)

Snažíte se zjistit, jak koupit OMNILABS? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit OMNILABS podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

OMNILABS na místní měny

1 OMNILABS(OMNILABS) na VND
0.000000009078675
1 OMNILABS(OMNILABS) na AUD
A$0.0000000000005244
1 OMNILABS(OMNILABS) na GBP
0.0000000000002622
1 OMNILABS(OMNILABS) na EUR
0.0000000000002967
1 OMNILABS(OMNILABS) na USD
$0.000000000000345
1 OMNILABS(OMNILABS) na MYR
RM0.00000000000144555
1 OMNILABS(OMNILABS) na TRY
0.00000000001450035
1 OMNILABS(OMNILABS) na JPY
¥0.000000000052785
1 OMNILABS(OMNILABS) na ARS
ARS$0.0000000004949784
1 OMNILABS(OMNILABS) na RUB
0.00000000002773455
1 OMNILABS(OMNILABS) na INR
0.00000000003062565
1 OMNILABS(OMNILABS) na IDR
Rp0.0000000057499977
1 OMNILABS(OMNILABS) na PHP
0.00000000002024805
1 OMNILABS(OMNILABS) na EGP
￡E.0.00000000001629435
1 OMNILABS(OMNILABS) na BRL
R$0.00000000000185265
1 OMNILABS(OMNILABS) na CAD
C$0.000000000000483
1 OMNILABS(OMNILABS) na BDT
0.0000000000422004
1 OMNILABS(OMNILABS) na NGN
0.0000000004985526
1 OMNILABS(OMNILABS) na COP
$0.00000000132692175
1 OMNILABS(OMNILABS) na ZAR
R.0.00000000000599265
1 OMNILABS(OMNILABS) na UAH
0.00000000001447275
1 OMNILABS(OMNILABS) na TZS
T.Sh.0.0000000008455881
1 OMNILABS(OMNILABS) na VES
Bs0.000000000076245
1 OMNILABS(OMNILABS) na CLP
$0.00000000032499
1 OMNILABS(OMNILABS) na PKR
Rs0.000000000097428
1 OMNILABS(OMNILABS) na KZT
0.0000000001821531
1 OMNILABS(OMNILABS) na THB
฿0.0000000000111159
1 OMNILABS(OMNILABS) na TWD
NT$0.00000000001062255
1 OMNILABS(OMNILABS) na AED
د.إ0.00000000000126615
1 OMNILABS(OMNILABS) na CHF
Fr0.000000000000276
1 OMNILABS(OMNILABS) na HKD
HK$0.00000000000268065
1 OMNILABS(OMNILABS) na AMD
֏0.0000000001315761
1 OMNILABS(OMNILABS) na MAD
.د.م0.00000000000318435
1 OMNILABS(OMNILABS) na MXN
$0.0000000000064032
1 OMNILABS(OMNILABS) na SAR
ريال0.00000000000129375
1 OMNILABS(OMNILABS) na ETB
Br0.00000000005300235
1 OMNILABS(OMNILABS) na KES
KSh0.0000000000444498
1 OMNILABS(OMNILABS) na JOD
د.أ0.000000000000244605
1 OMNILABS(OMNILABS) na PLN
0.0000000000012696
1 OMNILABS(OMNILABS) na RON
лв0.00000000000152145
1 OMNILABS(OMNILABS) na SEK
kr0.0000000000032706
1 OMNILABS(OMNILABS) na BGN
лв0.00000000000058305
1 OMNILABS(OMNILABS) na HUF
Ft0.00000000011608215
1 OMNILABS(OMNILABS) na CZK
0.00000000000727605
1 OMNILABS(OMNILABS) na KWD
د.ك0.000000000000105225
1 OMNILABS(OMNILABS) na ILS
0.00000000000112125
1 OMNILABS(OMNILABS) na BOB
Bs0.00000000000238395
1 OMNILABS(OMNILABS) na AZN
0.0000000000005865
1 OMNILABS(OMNILABS) na TJS
SM0.0000000000031671
1 OMNILABS(OMNILABS) na GEL
0.00000000000093495
1 OMNILABS(OMNILABS) na AOA
Kz0.00000000031622355
1 OMNILABS(OMNILABS) na BHD
.د.ب0.000000000000129375
1 OMNILABS(OMNILABS) na BMD
$0.000000000000345
1 OMNILABS(OMNILABS) na DKK
kr0.00000000000223215
1 OMNILABS(OMNILABS) na HNL
L0.0000000000090459
1 OMNILABS(OMNILABS) na MUR
0.0000000000157803
1 OMNILABS(OMNILABS) na NAD
$0.00000000000596505
1 OMNILABS(OMNILABS) na NOK
kr0.0000000000034914
1 OMNILABS(OMNILABS) na NZD
$0.0000000000006003
1 OMNILABS(OMNILABS) na PAB
B/.0.000000000000345
1 OMNILABS(OMNILABS) na PGK
K0.000000000001449
1 OMNILABS(OMNILABS) na QAR
ر.ق0.00000000000125235
1 OMNILABS(OMNILABS) na RSD
дин.0.0000000000350451
1 OMNILABS(OMNILABS) na UZS
soʻm0.0000000041071422
1 OMNILABS(OMNILABS) na ALL
L0.00000000002880405
1 OMNILABS(OMNILABS) na ANG
ƒ0.00000000000061755
1 OMNILABS(OMNILABS) na AWG
ƒ0.00000000000061755
1 OMNILABS(OMNILABS) na BBD
$0.00000000000069
1 OMNILABS(OMNILABS) na BAM
KM0.0000000000005796
1 OMNILABS(OMNILABS) na BIF
Fr0.000000001008435
1 OMNILABS(OMNILABS) na BND
$0.00000000000044505
1 OMNILABS(OMNILABS) na BSD
$0.000000000000345
1 OMNILABS(OMNILABS) na JMD
$0.00000000005521725
1 OMNILABS(OMNILABS) na KHR
0.00000000138
1 OMNILABS(OMNILABS) na KMF
Fr0.00000000014697
1 OMNILABS(OMNILABS) na LAK
0.00000000749999985
1 OMNILABS(OMNILABS) na LKR
රු0.0000000001047351
1 OMNILABS(OMNILABS) na MDL
L0.00000000000585465
1 OMNILABS(OMNILABS) na MGA
Ar0.0000000015470835
1 OMNILABS(OMNILABS) na MOP
P0.00000000000276345
1 OMNILABS(OMNILABS) na MVR
0.0000000000052785
1 OMNILABS(OMNILABS) na MWK
MK0.0000000005968845
1 OMNILABS(OMNILABS) na MZN
MT0.0000000000220455
1 OMNILABS(OMNILABS) na NPR
रु0.0000000000487968
1 OMNILABS(OMNILABS) na PYG
0.00000000244674
1 OMNILABS(OMNILABS) na RWF
Fr0.000000000501285
1 OMNILABS(OMNILABS) na SBD
$0.00000000000283935
1 OMNILABS(OMNILABS) na SCR
0.0000000000047127
1 OMNILABS(OMNILABS) na SRD
$0.0000000000132825
1 OMNILABS(OMNILABS) na SVC
$0.00000000000301875
1 OMNILABS(OMNILABS) na SZL
L0.00000000000596505
1 OMNILABS(OMNILABS) na TMT
m0.0000000000012075
1 OMNILABS(OMNILABS) na TND
د.ت0.00000000000101568
1 OMNILABS(OMNILABS) na TTD
$0.00000000000233565
1 OMNILABS(OMNILABS) na UGX
Sh0.00000000119784
1 OMNILABS(OMNILABS) na XAF
Fr0.000000000194925
1 OMNILABS(OMNILABS) na XCD
$0.0000000000009315
1 OMNILABS(OMNILABS) na XOF
Fr0.000000000194925
1 OMNILABS(OMNILABS) na XPF
Fr0.00000000003519
1 OMNILABS(OMNILABS) na BWP
P0.00000000000461955
1 OMNILABS(OMNILABS) na BZD
$0.00000000000069345
1 OMNILABS(OMNILABS) na CVE
$0.00000000003279225
1 OMNILABS(OMNILABS) na DJF
Fr0.000000000061065
1 OMNILABS(OMNILABS) na DOP
$0.0000000000221007
1 OMNILABS(OMNILABS) na DZD
د.ج0.00000000004483965
1 OMNILABS(OMNILABS) na FJD
$0.0000000000007797
1 OMNILABS(OMNILABS) na GNF
Fr0.0000000029739
1 OMNILABS(OMNILABS) na GTQ
Q0.0000000000026358
1 OMNILABS(OMNILABS) na GYD
$0.0000000000722499
1 OMNILABS(OMNILABS) na ISK
kr0.00000000004278

Pokud chcete se podrobněji seznámit s OMNILABS, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka OMNILABS
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně OMNILABS

Jakou hodnotu má dnes OMNILABS (OMNILABS)?
Aktuální cena OMNILABS v USD je 0.000000000000345 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena OMNILABS v USD?
Aktuální cena OMNILABS v USD je $ 0.000000000000345. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace OMNILABS?
Tržní kapitalizace OMNILABS je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem OMNILABS v oběhu?
Objem OMNILABS v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) OMNILABS?
OMNILABS dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) OMNILABS?
OMNILABS dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování OMNILABS?
Aktuální 24hodinový objem obchodování OMNILABS je $ 564.95K USD.
Dosáhne OMNILABS letos vyšší ceny?
OMNILABS může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenOMNILABS, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 22:28:03 (UTC+8)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

