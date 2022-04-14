Tokenomika pro OMNIA Protocol (OMNIA)

Tokenomika pro OMNIA Protocol (OMNIA)

Zjistěte klíčové informace o OMNIA Protocol (OMNIA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o OMNIA Protocol (OMNIA)

OMNIA Protocol is an RPC provider that prioritizes dePIN and aggregation. Through the use of MEV strategies, we enable users and B2C platforms in Web3, including wallets, dApps, and DEXes, to benefit from infrastructure monetization. OMNIA Protocol has your back, protects you from front-running or even scam attempts in real time.

Oficiální webové stránky:
https://omniatech.io
Bílá kniha:
https://whitepaper.omniatech.io
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x2e7e487d84b5baba5878a9833fb394bc89633fd7

OMNIA Protocol (OMNIA): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro OMNIA Protocol (OMNIA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celkový objem:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 1.23M
$ 1.23M$ 1.23M
Historické maximum:
$ 1.9103
$ 1.9103$ 1.9103
Historické minimum:
$ 0.009806292836582667
$ 0.009806292836582667$ 0.009806292836582667
Aktuální cena:
$ 0.01229
$ 0.01229$ 0.01229

Tokenomika OMNIA Protocol (OMNIA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro OMNIA Protocol (OMNIA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů OMNIA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu OMNIA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro OMNIA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuOMNIA!

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.