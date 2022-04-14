Tokenomika pro OnChainMetrics (OCMT)

Zjistěte klíčové informace o OnChainMetrics (OCMT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o OnChainMetrics (OCMT)

OnChainMetrics is an AI-driven market intelligence platform that transforms blockchain data into actionable insights, empowering DeFi strategies with predictive analytics, risk management, and cross-chain liquidity mapping.

Oficiální webové stránky:
https://www.onchainmetrics.org
Bílá kniha:
https://onchainmetrics.notion.site/OnChainMetrics-WhitePaper-1aef3e4ec08180a8a4dfcd02d0bd6437#1aef3e4ec081803db448eda283973c9f
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xd4D46a39e8341e26f56BEbDcaCC2894a1CD121eA#balances

OnChainMetrics (OCMT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro OnChainMetrics (OCMT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
--
----
Celkový objem:
--
----
Objem v oběhu:
--
----
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
----
Historické maximum:
$ 0.8
$ 0.8$ 0.8
Historické minimum:
--
----
Aktuální cena:
$ 0.0000000000068
$ 0.0000000000068$ 0.0000000000068

Tokenomika OnChainMetrics (OCMT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro OnChainMetrics (OCMT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů OCMT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu OCMT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro OCMT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuOCMT!

Jak nakupovat OCMT

Chtěli byste si přidat OnChainMetrics (OCMT) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu OCMT, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro OnChainMetrics (OCMT)

Analýza historie cen OCMT pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny OCMT

Chcete vědět, kam může OCMT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen OCMT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.