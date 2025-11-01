BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Nyx Eternal je 0.0001187 USD. Sledujte aktualizace cen NYX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend NYX.

Více informací o NYX

Informace o ceně NYX

Co je to NYX

Tokenomika pro NYX

Předpověď cen NYX

Historie NYX

Průvodce nákupem (NYX)

Převodník NYX na fiat měnu

NYX Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Nyx Eternal

Kurz Nyx Eternal(NYX)

Aktuální cena 1 NYX na USD

-26.04%1D
USD
Graf aktuální ceny Nyx Eternal (NYX)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:02:49 (UTC+8)

Informace o ceně Nyx Eternal (NYX) (USD)

24hodinová změna ceny:
Nejnižší za 24 h
Nejvyšší za 24 h

-8.56%

-26.04%

-21.76%

-21.76%

Cena Nyx Eternal (NYX) v reálném čase je $ 0.0001187. Za posledních 24 hodin se NYX obchodoval v rozmezí od minima $ 0.0001047 do maxima $ 0.0001621, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena NYX v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena NYX se za poslední hodinu změnila o -8.56%, za 24 hodin o -26.04% a za posledních 7 dní o -21.76%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Nyx Eternal (NYX)

$ 52.45K
$ 52.45K$ 52.45K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

SOL

Aktuální tržní kapitalizace Nyx Eternal je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 52.45K. Objem v oběhu NYX je --, přičemž celková zásoba je --. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je --.

Historie cen v USD pro Nyx Eternal (NYX)

Sledujte změny cen Nyx Eternal pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.000041792-26.04%
30 dní$ -0.0021583-94.79%
60 dní$ -0.0018813-94.07%
90 dní$ -0.0018813-94.07%
Změna ceny Nyx Eternal dnes

Dnes zaznamenal NYX změnu o $ -0.000041792 (-26.04%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Nyx Eternal za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.0021583 (-94.79%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Nyx Eternal za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u NYX ke změně o $ -0.0018813 (-94.07%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Nyx Eternal za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.0018813 (-94.07%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Nyx Eternal (NYX)?

Podívejte se na stránku Historie cen Nyx Eternal.

Co je Nyx Eternal (NYX)

NYX is an AI idol token named after the Greek goddess of night, with the narrative of “an AI idol fueled by attention,” gaining presence and spread through social tasks and burn mechanisms.

Nyx Eternal je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Nyx Eternal investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu NYXa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Nyx Eternal na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Nyx Eternal a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Nyx Eternal (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Nyx Eternal (NYX) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Nyx Eternal (NYX) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Nyx Eternal.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Nyx Eternal!

Tokenomika pro Nyx Eternal (NYX)

Pochopení tokenomiky Nyx Eternal (NYX) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu NYX hned teď!

Jak nakupovat Nyx Eternal (NYX)

Snažíte se zjistit, jak koupit Nyx Eternal? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Nyx Eternal podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

NYX na místní měny

1 Nyx Eternal(NYX) na VND
3.1235905
1 Nyx Eternal(NYX) na AUD
A$0.000180424
1 Nyx Eternal(NYX) na GBP
0.000090212
1 Nyx Eternal(NYX) na EUR
0.000102082
1 Nyx Eternal(NYX) na USD
$0.0001187
1 Nyx Eternal(NYX) na MYR
RM0.000497353
1 Nyx Eternal(NYX) na TRY
0.004988961
1 Nyx Eternal(NYX) na JPY
¥0.0181611
1 Nyx Eternal(NYX) na ARS
ARS$0.170790308
1 Nyx Eternal(NYX) na RUB
0.009542293
1 Nyx Eternal(NYX) na INR
0.010545308
1 Nyx Eternal(NYX) na IDR
Rp1.978332542
1 Nyx Eternal(NYX) na PHP
0.006966503
1 Nyx Eternal(NYX) na EGP
￡E.0.005584835
1 Nyx Eternal(NYX) na BRL
R$0.000637419
1 Nyx Eternal(NYX) na CAD
C$0.00016618
1 Nyx Eternal(NYX) na BDT
0.014519384
1 Nyx Eternal(NYX) na NGN
0.171779079
1 Nyx Eternal(NYX) na COP
$0.456538005
1 Nyx Eternal(NYX) na ZAR
R.0.002059445
1 Nyx Eternal(NYX) na UAH
0.004979465
1 Nyx Eternal(NYX) na TZS
T.Sh.0.292364035
1 Nyx Eternal(NYX) na VES
Bs0.0262327
1 Nyx Eternal(NYX) na CLP
$0.1118154
1 Nyx Eternal(NYX) na PKR
Rs0.033341643
1 Nyx Eternal(NYX) na KZT
0.062903878
1 Nyx Eternal(NYX) na THB
฿0.003824514
1 Nyx Eternal(NYX) na TWD
NT$0.003654773
1 Nyx Eternal(NYX) na AED
د.إ0.000435629
1 Nyx Eternal(NYX) na CHF
Fr0.00009496
1 Nyx Eternal(NYX) na HKD
HK$0.000922299
1 Nyx Eternal(NYX) na AMD
֏0.04542649
1 Nyx Eternal(NYX) na MAD
.د.م0.001097975
1 Nyx Eternal(NYX) na MXN
$0.002203072
1 Nyx Eternal(NYX) na SAR
ريال0.000445125
1 Nyx Eternal(NYX) na ETB
Br0.018305914
1 Nyx Eternal(NYX) na KES
KSh0.015334853
1 Nyx Eternal(NYX) na JOD
د.أ0.0000841583
1 Nyx Eternal(NYX) na PLN
0.000436816
1 Nyx Eternal(NYX) na RON
лв0.000523467
1 Nyx Eternal(NYX) na SEK
kr0.001125276
1 Nyx Eternal(NYX) na BGN
лв0.000200603
1 Nyx Eternal(NYX) na HUF
Ft0.039938989
1 Nyx Eternal(NYX) na CZK
0.002503383
1 Nyx Eternal(NYX) na KWD
د.ك0.0000363222
1 Nyx Eternal(NYX) na ILS
0.000385775
1 Nyx Eternal(NYX) na BOB
Bs0.000820217
1 Nyx Eternal(NYX) na AZN
0.00020179
1 Nyx Eternal(NYX) na TJS
SM0.001093227
1 Nyx Eternal(NYX) na GEL
0.000321677
1 Nyx Eternal(NYX) na AOA
Kz0.108799233
1 Nyx Eternal(NYX) na BHD
.د.ب0.0000446312
1 Nyx Eternal(NYX) na BMD
$0.0001187
1 Nyx Eternal(NYX) na DKK
kr0.000767989
1 Nyx Eternal(NYX) na HNL
L0.003124184
1 Nyx Eternal(NYX) na MUR
0.005429338
1 Nyx Eternal(NYX) na NAD
$0.002051136
1 Nyx Eternal(NYX) na NOK
kr0.001201244
1 Nyx Eternal(NYX) na NZD
$0.000206538
1 Nyx Eternal(NYX) na PAB
B/.0.0001187
1 Nyx Eternal(NYX) na PGK
K0.000499727
1 Nyx Eternal(NYX) na QAR
ر.ق0.000432068
1 Nyx Eternal(NYX) na RSD
дин.0.012057546
1 Nyx Eternal(NYX) na UZS
soʻm1.430120153
1 Nyx Eternal(NYX) na ALL
L0.009948247
1 Nyx Eternal(NYX) na ANG
ƒ0.000212473
1 Nyx Eternal(NYX) na AWG
ƒ0.000212473
1 Nyx Eternal(NYX) na BBD
$0.0002374
1 Nyx Eternal(NYX) na BAM
KM0.000199416
1 Nyx Eternal(NYX) na BIF
Fr0.3511146
1 Nyx Eternal(NYX) na BND
$0.00015431
1 Nyx Eternal(NYX) na BSD
$0.0001187
1 Nyx Eternal(NYX) na JMD
$0.019070342
1 Nyx Eternal(NYX) na KHR
0.476706322
1 Nyx Eternal(NYX) na KMF
Fr0.0505662
1 Nyx Eternal(NYX) na LAK
2.580434731
1 Nyx Eternal(NYX) na LKR
රු0.036177386
1 Nyx Eternal(NYX) na MDL
L0.00200603
1 Nyx Eternal(NYX) na MGA
Ar0.53468415
1 Nyx Eternal(NYX) na MOP
P0.000950787
1 Nyx Eternal(NYX) na MVR
0.00181611
1 Nyx Eternal(NYX) na MWK
MK0.206076257
1 Nyx Eternal(NYX) na MZN
MT0.00758493
1 Nyx Eternal(NYX) na NPR
रु0.016853026
1 Nyx Eternal(NYX) na PYG
0.8418204
1 Nyx Eternal(NYX) na RWF
Fr0.1724711
1 Nyx Eternal(NYX) na SBD
$0.000976901
1 Nyx Eternal(NYX) na SCR
0.001621442
1 Nyx Eternal(NYX) na SRD
$0.00456995
1 Nyx Eternal(NYX) na SVC
$0.001038625
1 Nyx Eternal(NYX) na SZL
L0.002059445
1 Nyx Eternal(NYX) na TMT
m0.00041545
1 Nyx Eternal(NYX) na TND
د.ت0.0003486219
1 Nyx Eternal(NYX) na TTD
$0.000803599
1 Nyx Eternal(NYX) na UGX
Sh0.4135508
1 Nyx Eternal(NYX) na XAF
Fr0.0670655
1 Nyx Eternal(NYX) na XCD
$0.00032049
1 Nyx Eternal(NYX) na XOF
Fr0.0670655
1 Nyx Eternal(NYX) na XPF
Fr0.0121074
1 Nyx Eternal(NYX) na BWP
P0.001595328
1 Nyx Eternal(NYX) na BZD
$0.000238587
1 Nyx Eternal(NYX) na CVE
$0.011334663
1 Nyx Eternal(NYX) na DJF
Fr0.0210099
1 Nyx Eternal(NYX) na DOP
$0.007607483
1 Nyx Eternal(NYX) na DZD
د.ج0.015428626
1 Nyx Eternal(NYX) na FJD
$0.000268262
1 Nyx Eternal(NYX) na GNF
Fr1.0320965
1 Nyx Eternal(NYX) na GTQ
Q0.000910429
1 Nyx Eternal(NYX) na GYD
$0.024858154
1 Nyx Eternal(NYX) na ISK
kr0.0148375

Zdroj Nyx Eternal

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Nyx Eternal, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Nyx Eternal

Jakou hodnotu má dnes Nyx Eternal (NYX)?
Aktuální cena NYX v USD je 0.0001187 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena NYX v USD?
Aktuální cena NYX v USD je $ 0.0001187. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Nyx Eternal?
Tržní kapitalizace NYX je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem NYX v oběhu?
Objem NYX v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) NYX?
NYX dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) NYX?
NYX dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování NYX?
Aktuální 24hodinový objem obchodování NYX je $ 52.45K USD.
Dosáhne NYX letos vyšší ceny?
NYX může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenNYX, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:02:49 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

