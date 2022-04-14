Tokenomika pro NOI Exchange (NOI)

Zjistěte klíčové informace o NOI Exchange (NOI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o NOI Exchange (NOI)

NOI exchange is creating the world's first cryptocurrency and RWA (Real World Assets) exchange with a multilingual, physical call center that will handle both service and sales. This is a tremendous value for people 50+ who expect such support, which no other exchange currently offers.

Oficiální webové stránky:
https://www.noiexchange.net/
Bílá kniha:
https://www.dropbox.com/scl/fi/xugr8h4klbhaglmswzs53/NOI-PITCH-DECK-04.25.pdf?rlkey=7heln6v3k1bxlykti6hglshs8&e=1&st=hmpelxuu&dl=0
Block Explorer:
https://optimistic.etherscan.io/token/0x4793405c2231d8646f8ee79e120c230c574b0c4b

NOI Exchange (NOI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro NOI Exchange (NOI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
Celkový objem:
Objem v oběhu:
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Historické maximum:
$ 0.0064
$ 0.0064
Historické minimum:
Aktuální cena:
$ 0.00000237
$ 0.00000237$ 0.00000237

Tokenomika NOI Exchange (NOI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro NOI Exchange (NOI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů NOI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu NOI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro NOI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuNOI!

Jak nakupovat NOI

Chtěli byste si přidat NOI Exchange (NOI) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu NOI, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro NOI Exchange (NOI)

Analýza historie cen NOI pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny NOI

Chcete vědět, kam může NOI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen NOI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.