BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Nobody Sausage je 0.0000000000000329 USD. Sledujte aktualizace cen NOBODYETH v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend NOBODYETH.Dnešní aktuální cena Nobody Sausage je 0.0000000000000329 USD. Sledujte aktualizace cen NOBODYETH v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend NOBODYETH.

Více informací o NOBODYETH

Informace o ceně NOBODYETH

Co je to NOBODYETH

Oficiální webové stránky NOBODYETH

Tokenomika pro NOBODYETH

Předpověď cen NOBODYETH

Historie NOBODYETH

Průvodce nákupem (NOBODYETH)

Převodník NOBODYETH na fiat měnu

NOBODYETH Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Nobody Sausage

Kurz Nobody Sausage(NOBODYETH)

Aktuální cena 1 NOBODYETH na USD

$0.0000000000000329
$0.0000000000000329$0.0000000000000329
-16.49%1D
USD
Graf aktuální ceny Nobody Sausage (NOBODYETH)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:02:21 (UTC+8)

Informace o ceně Nobody Sausage (NOBODYETH) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.0000000000000301
$ 0.0000000000000301$ 0.0000000000000301
Nejnižší za 24 h
$ 0.0000000000000418
$ 0.0000000000000418$ 0.0000000000000418
Nejvyšší za 24 h

$ 0.0000000000000301
$ 0.0000000000000301$ 0.0000000000000301

$ 0.0000000000000418
$ 0.0000000000000418$ 0.0000000000000418

$ 0.000000000001263041
$ 0.000000000001263041$ 0.000000000001263041

$ 0.000000000000077209
$ 0.000000000000077209$ 0.000000000000077209

+0.61%

-16.49%

-13.43%

-13.43%

Cena Nobody Sausage (NOBODYETH) v reálném čase je $ 0.0000000000000329. Za posledních 24 hodin se NOBODYETH obchodoval v rozmezí od minima $ 0.0000000000000301 do maxima $ 0.0000000000000418, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena NOBODYETH v historii je $ 0.000000000001263041, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.000000000000077209.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena NOBODYETH se za poslední hodinu změnila o +0.61%, za 24 hodin o -16.49% a za posledních 7 dní o -13.43%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Nobody Sausage (NOBODYETH)

No.4366

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 6.55K
$ 6.55K$ 6.55K

$ 13.82K
$ 13.82K$ 13.82K

0.00
0.00 0.00

420,000,000,000,000,000
420,000,000,000,000,000 420,000,000,000,000,000

420,000,000,000,000,000
420,000,000,000,000,000 420,000,000,000,000,000

0.00%

ETH

Aktuální tržní kapitalizace Nobody Sausage je $ 0.00, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 6.55K. Objem v oběhu NOBODYETH je 0.00, přičemž celková zásoba je 420000000000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 13.82K.

Historie cen v USD pro Nobody Sausage (NOBODYETH)

Sledujte změny cen Nobody Sausage pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.000000000000006496-16.49%
30 dní$ -0.0000000000000389-54.18%
60 dní$ -0.0000000000001671-83.55%
90 dní$ -0.0000000000001671-83.55%
Změna ceny Nobody Sausage dnes

Dnes zaznamenal NOBODYETH změnu o $ -0.000000000000006496 (-16.49%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Nobody Sausage za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.0000000000000389 (-54.18%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Nobody Sausage za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u NOBODYETH ke změně o $ -0.0000000000001671 (-83.55%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Nobody Sausage za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.0000000000001671 (-83.55%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Nobody Sausage (NOBODYETH)?

Podívejte se na stránku Historie cen Nobody Sausage.

Co je Nobody Sausage (NOBODYETH)

Anybody can be a Nobody.

Nobody Sausage je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Nobody Sausage investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu NOBODYETHa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Nobody Sausage na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Nobody Sausage a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Nobody Sausage (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Nobody Sausage (NOBODYETH) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Nobody Sausage (NOBODYETH) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Nobody Sausage.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Nobody Sausage!

Tokenomika pro Nobody Sausage (NOBODYETH)

Pochopení tokenomiky Nobody Sausage (NOBODYETH) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu NOBODYETH hned teď!

Jak nakupovat Nobody Sausage (NOBODYETH)

Snažíte se zjistit, jak koupit Nobody Sausage? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Nobody Sausage podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

NOBODYETH na místní měny

1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na VND
0.0000000008657635
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na AUD
A$0.000000000000050008
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na GBP
0.000000000000025004
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na EUR
0.000000000000028294
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na USD
$0.0000000000000329
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na MYR
RM0.000000000000137851
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na TRY
0.000000000001382787
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na JPY
¥0.0000000000050337
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na ARS
ARS$0.000000000047337836
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na RUB
0.000000000002644831
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na INR
0.000000000002922836
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na IDR
Rp0.000000000548333114
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na PHP
0.000000000001930901
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na EGP
￡E.0.000000000001547945
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na BRL
R$0.000000000000176673
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na CAD
C$0.00000000000004606
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na BDT
0.000000000004024328
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na NGN
0.000000000047611893
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na COP
$0.000000000126538335
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na ZAR
R.0.000000000000570815
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na UAH
0.000000000001380155
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na TZS
T.Sh.0.000000000081034345
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na VES
Bs0.0000000000072709
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na CLP
$0.0000000000309918
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na PKR
Rs0.000000000009241281
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na KZT
0.000000000017435026
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na THB
฿0.000000000001060038
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na TWD
NT$0.000000000001012991
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na AED
د.إ0.000000000000120743
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na CHF
Fr0.00000000000002632
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na HKD
HK$0.000000000000255633
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na AMD
֏0.00000000001259083
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na MAD
.د.م0.000000000000304325
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na MXN
$0.000000000000610624
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na SAR
ريال0.000000000000123375
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na ETB
Br0.000000000005073838
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na KES
KSh0.000000000004250351
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na JOD
د.أ0.0000000000000233261
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na PLN
0.000000000000121072
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na RON
лв0.000000000000145089
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na SEK
kr0.000000000000311892
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na BGN
лв0.000000000000055601
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na HUF
Ft0.000000000011069863
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na CZK
0.000000000000693861
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na KWD
د.ك0.0000000000000100674
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na ILS
0.000000000000106925
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na BOB
Bs0.000000000000227339
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na AZN
0.00000000000005593
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na TJS
SM0.000000000000303009
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na GEL
0.000000000000089159
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na AOA
Kz0.000000000030155811
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na BHD
.د.ب0.0000000000000123704
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na BMD
$0.0000000000000329
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na DKK
kr0.000000000000212863
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na HNL
L0.000000000000865928
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na MUR
0.000000000001504846
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na NAD
$0.000000000000568512
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na NOK
kr0.000000000000332948
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na NZD
$0.000000000000057246
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na PAB
B/.0.0000000000000329
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na PGK
K0.000000000000138509
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na QAR
ر.ق0.000000000000119756
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na RSD
дин.0.000000000003341982
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na UZS
soʻm0.000000000396385451
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na ALL
L0.000000000002757349
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na ANG
ƒ0.000000000000058891
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na AWG
ƒ0.000000000000058891
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na BBD
$0.0000000000000658
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na BAM
KM0.000000000000055272
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na BIF
Fr0.0000000000973182
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na BND
$0.00000000000004277
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na BSD
$0.0000000000000329
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na JMD
$0.000000000005285714
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na KHR
0.000000000132128374
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na KMF
Fr0.0000000000140154
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na LAK
0.000000000715217377
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na LKR
රු0.000000000010027262
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na MDL
L0.00000000000055601
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na MGA
Ar0.00000000014819805
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na MOP
P0.000000000000263529
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na MVR
0.00000000000050337
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na MWK
MK0.000000000057118019
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na MZN
MT0.00000000000210231
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na NPR
रु0.000000000004671142
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na PYG
0.0000000002333268
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na RWF
Fr0.0000000000478037
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na SBD
$0.000000000000270767
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na SCR
0.000000000000449414
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na SRD
$0.00000000000126665
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na SVC
$0.000000000000287875
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na SZL
L0.000000000000570815
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na TMT
m0.00000000000011515
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na TND
د.ت0.0000000000000966273
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na TTD
$0.000000000000222733
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na UGX
Sh0.0000000001146236
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na XAF
Fr0.0000000000185885
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na XCD
$0.00000000000008883
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na XOF
Fr0.0000000000185885
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na XPF
Fr0.0000000000033558
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na BWP
P0.000000000000442176
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na BZD
$0.000000000000066129
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na CVE
$0.000000000003141621
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na DJF
Fr0.0000000000058233
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na DOP
$0.000000000002108561
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na DZD
د.ج0.000000000004276342
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na FJD
$0.000000000000074354
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na GNF
Fr0.0000000002860655
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na GTQ
Q0.000000000000252343
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na GYD
$0.000000000006889918
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) na ISK
kr0.0000000000041125

Zdroj Nobody Sausage

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Nobody Sausage, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka Nobody Sausage
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Nobody Sausage

Jakou hodnotu má dnes Nobody Sausage (NOBODYETH)?
Aktuální cena NOBODYETH v USD je 0.0000000000000329 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena NOBODYETH v USD?
Aktuální cena NOBODYETH v USD je $ 0.0000000000000329. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Nobody Sausage?
Tržní kapitalizace NOBODYETH je $ 0.00 USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem NOBODYETH v oběhu?
Objem NOBODYETH v oběhu je 0.00 USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) NOBODYETH?
NOBODYETH dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.000000000001263041 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) NOBODYETH?
NOBODYETH dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.000000000000077209 USD.
Jaký je objem obchodování NOBODYETH?
Aktuální 24hodinový objem obchodování NOBODYETH je $ 6.55K USD.
Dosáhne NOBODYETH letos vyšší ceny?
NOBODYETH může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenNOBODYETH, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:02:21 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Nobody Sausage (NOBODYETH)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod NOBODYETH na USD

Částka

NOBODYETH
NOBODYETH
USD
USD

1 NOBODYETH = 0 USD

Obchodujte NOBODYETH

NOBODYETH/USDT
$0.0000000000000329
$0.0000000000000329$0.0000000000000329
-16.49%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,027.41
$110,027.41$110,027.41

-0.17%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,857.36
$3,857.36$3,857.36

-0.09%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02559
$0.02559$0.02559

-20.47%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.66
$185.66$185.66

-1.32%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,857.36
$3,857.36$3,857.36

-0.09%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,027.41
$110,027.41$110,027.41

-0.17%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.66
$185.66$185.66

-1.32%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5028
$2.5028$2.5028

-0.83%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,085.76
$1,085.76$1,085.76

+0.12%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000445
$0.000445$0.000445

+122.50%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0048
$0.0048$0.0048

+92.00%

Logo SEDA

SEDA

SEDA

$0.20924
$0.20924$0.20924

+50.32%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$18.406
$18.406$18.406

+43.08%

Logo MultiBank Group

MultiBank Group

MBG

$0.7287
$0.7287$0.7287

+41.57%