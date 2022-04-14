Tokenomika pro NMKR (NMKR)

Tokenomika pro NMKR (NMKR)

Zjistěte klíčové informace o NMKR (NMKR), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o NMKR (NMKR)

Cardanos is a leading infrastructure provider for Minting and Tokenization. At the core of NMKR's mission is the empowerment of your NFT or Tokenization venture through cutting-edge solutions and toolkits for seamlessly creating and managing digital assets.

Oficiální webové stránky:
https://nmkr.io/
Bílá kniha:
https://www.nmkr.io/whitepaper
Block Explorer:
https://cardanoscan.io/token/5dac8536653edc12f6f5e1045d8164b9f59998d3bdc300fc928434894e4d4b52

NMKR (NMKR): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro NMKR (NMKR), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celkový objem:
--
----
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
----
Historické maximum:
$ 0.005
$ 0.005$ 0.005
Historické minimum:
$ 0.0004001119781994
$ 0.0004001119781994$ 0.0004001119781994
Aktuální cena:
$ 0.000725
$ 0.000725$ 0.000725

Tokenomika NMKR (NMKR): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro NMKR (NMKR) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů NMKR, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu NMKR, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro NMKR rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuNMKR!

Jak nakupovat NMKR

Chtěli byste si přidat NMKR (NMKR) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu NMKR, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro NMKR (NMKR)

Analýza historie cen NMKR pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny NMKR

Chcete vědět, kam může NMKR zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen NMKR kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.