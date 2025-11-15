Více informací o NEXAIPHONE
Tokenomika pro NexAIPhone (NEXAIPHONE)
NexAIPhone (NEXAIPHONE): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro NexAIPhone (NEXAIPHONE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Informace o NexAIPhone (NEXAIPHONE)
NexAI Phone Web3-native smartphone DePIN mining ready NFT-boosted Multi-chain wallet & DAO governance Earn while using.
Tokenomika NexAIPhone (NEXAIPHONE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro NexAIPhone (NEXAIPHONE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů NEXAIPHONE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu NEXAIPHONE, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro NEXAIPHONE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuNEXAIPHONE!
Jak nakupovat NEXAIPHONE
Chtěli byste si přidat NexAIPhone (NEXAIPHONE) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu NEXAIPHONE, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.
Historie cen pro NexAIPhone (NEXAIPHONE)
Analýza historie cen NEXAIPHONE pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Předpověď ceny NEXAIPHONE
Chcete vědět, kam může NEXAIPHONE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen NEXAIPHONE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
