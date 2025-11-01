BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Fortune Room je 0.00000000000000000000132 USD. Sledujte aktualizace cen NEWFRT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend NEWFRT.

Více informací o NEWFRT

Informace o ceně NEWFRT

Co je to NEWFRT

Tokenomika pro NEWFRT

Předpověď cen NEWFRT

Historie NEWFRT

Průvodce nákupem (NEWFRT)

Převodník NEWFRT na fiat měnu

NEWFRT Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Fortune Room

Kurz Fortune Room(NEWFRT)

Aktuální cena 1 NEWFRT na USD

$0.00000000000000000000132
$0.00000000000000000000132
-32.30%1D
USD
Graf aktuální ceny Fortune Room (NEWFRT)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:01:50 (UTC+8)

Informace o ceně Fortune Room (NEWFRT) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00000000000000000000101
$ 0.00000000000000000000101
Nejnižší za 24 h
$ 0.00000000000000000001183
$ 0.00000000000000000001183
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00000000000000000000101
$ 0.00000000000000000000101

$ 0.00000000000000000001183
$ 0.00000000000000000001183

--
--

--
--

+25.71%

-32.30%

-100.00%

-100.00%

Cena Fortune Room (NEWFRT) v reálném čase je $ 0.00000000000000000000132. Za posledních 24 hodin se NEWFRT obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00000000000000000000101 do maxima $ 0.00000000000000000001183, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena NEWFRT v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena NEWFRT se za poslední hodinu změnila o +25.71%, za 24 hodin o -32.30% a za posledních 7 dní o -100.00%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Fortune Room (NEWFRT)

--
--

$ 75.69K
$ 75.69K

$ 0.00
$ 0.00

--
--

--
--

BSC

Aktuální tržní kapitalizace Fortune Room je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 75.69K. Objem v oběhu NEWFRT je --, přičemž celková zásoba je --. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je --.

Historie cen v USD pro Fortune Room (NEWFRT)

Sledujte změny cen Fortune Room pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0000000000000000000006298-32.30%
30 dní$ -0.00000000049999999999868-100.00%
60 dní$ -0.00007999999999999999868-100.00%
90 dní$ -0.00007999999999999999868-100.00%
Změna ceny Fortune Room dnes

Dnes zaznamenal NEWFRT změnu o $ -0.0000000000000000000006298 (-32.30%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Fortune Room za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.00000000049999999999868 (-100.00%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Fortune Room za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u NEWFRT ke změně o $ -0.00007999999999999999868 (-100.00%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Fortune Room za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.00007999999999999999868 (-100.00%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Fortune Room (NEWFRT)?

Podívejte se na stránku Historie cen Fortune Room.

Co je Fortune Room (NEWFRT)

NEWFRT is the utility token for the Fortune Room game. It is used for participating in games, earning rewards, and future governance.

Fortune Room je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Fortune Room investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu NEWFRTa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Fortune Room na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Fortune Room a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Fortune Room (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Fortune Room (NEWFRT) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Fortune Room (NEWFRT) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Fortune Room.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Fortune Room!

Tokenomika pro Fortune Room (NEWFRT)

Pochopení tokenomiky Fortune Room (NEWFRT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu NEWFRT hned teď!

Jak nakupovat Fortune Room (NEWFRT)

Snažíte se zjistit, jak koupit Fortune Room? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Fortune Room podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

NEWFRT na místní měny

Zdroj Fortune Room

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Fortune Room, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Fortune Room

Jakou hodnotu má dnes Fortune Room (NEWFRT)?
Aktuální cena NEWFRT v USD je 0.00000000000000000000132 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena NEWFRT v USD?
Aktuální cena NEWFRT v USD je $ 0.00000000000000000000132. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Fortune Room?
Tržní kapitalizace NEWFRT je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem NEWFRT v oběhu?
Objem NEWFRT v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) NEWFRT?
NEWFRT dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) NEWFRT?
NEWFRT dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování NEWFRT?
Aktuální 24hodinový objem obchodování NEWFRT je $ 75.69K USD.
Dosáhne NEWFRT letos vyšší ceny?
NEWFRT může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenNEWFRT, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:01:50 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$0.00000000000000000000132
