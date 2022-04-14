Tokenomika pro NEUTON (NEUTON)

Zjistěte klíčové informace o NEUTON (NEUTON), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o NEUTON (NEUTON)

The NEUTON (Neural on The Open Network) is revolutionizing the convergence of AI and blockchain, transforming the way developers, businesses, and individuals interact with decentralized technologies. Through our cutting-edge Web3 infrastructure, we aim to democratize access to advanced AI solutions, creating a new paradigm of intelligent, decentralized applications.

Oficiální webové stránky:
http://neuton.pro
Bílá kniha:
https://docs.neuton.pro
Block Explorer:
https://tonscan.org/jetton/EQAfzzRcfpnQeIUeNfXrn6p_TGhk-Cne7MnRvT93jry8HMJd

NEUTON (NEUTON): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro NEUTON (NEUTON), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
--
----
Celkový objem:
--
----
Objem v oběhu:
--
----
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
----
Historické maximum:
$ 0.0000129
$ 0.0000129$ 0.0000129
Historické minimum:
--
----
Aktuální cena:
$ 0.00000039
$ 0.00000039$ 0.00000039

Tokenomika NEUTON (NEUTON): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro NEUTON (NEUTON) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů NEUTON, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu NEUTON, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro NEUTON rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuNEUTON!

Prohlášení

