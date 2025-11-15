Tokenomika pro Nasdaq666 (NDQ)
Nasdaq666 (NDQ): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Nasdaq666 (NDQ), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Informace o Nasdaq666 (NDQ)
NDQ, the first crypto-native pop idol on BNB, blends virtual idol culture with financial symbolism to create a new wave of Web3 pop culture assets. Its vision is to build a “tokenized pop empire.”
Tokenomika Nasdaq666 (NDQ): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Nasdaq666 (NDQ) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů NDQ, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu NDQ, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro NDQ rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuNDQ!
Jak nakupovat NDQ
Chtěli byste si přidat Nasdaq666 (NDQ) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu NDQ, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.
Historie cen pro Nasdaq666 (NDQ)
Analýza historie cen NDQ pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Předpověď ceny NDQ
Chcete vědět, kam může NDQ zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen NDQ kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.
Přečtěte si prosím Smlouvu s uživatelem a Zásady ochrany osobních údajů a porozumějte jim
Koupit Nasdaq666 (NDQ)
Částka
1 NDQ = 0.0000272 USD
Obchodujte Nasdaq666 (NDQ)
NEJŽHAVĚJŠÍ
Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu
NEJVĚTŠÍ objem
Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování
Nově přidané
Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování
Nejvíce stoupající tokeny
Nejziskovější krypto za 24 h, které by měl každý obchodník sledovat