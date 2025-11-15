Tokenomika pro Nasdaq666 (NDQ)

Zjistěte klíčové informace o Nasdaq666 (NDQ), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 22:10:17 (UTC+8)
USD

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Nasdaq666 (NDQ), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 27.20K
Celkový objem:
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 1.00B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 27.20K
Historické maximum:
$ 0.05
Historické minimum:
$ 0.000026559887511874
Aktuální cena:
$ 0.0000272
Informace o Nasdaq666 (NDQ)

NDQ, the first crypto-native pop idol on BNB, blends virtual idol culture with financial symbolism to create a new wave of Web3 pop culture assets. Its vision is to build a “tokenized pop empire.”

Oficiální webové stránky:
https://nasdaq666.net/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x4aCb4CC1f0A073ce4BDe893fAebc726198c14444

Tokenomika Nasdaq666 (NDQ): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Nasdaq666 (NDQ) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů NDQ, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu NDQ, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro NDQ rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuNDQ!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.

