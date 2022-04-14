Tokenomika pro NAWS (NAWS)
Informace o NAWS (NAWS)
NAWS is a no-code platform for users to sell Web2, Web3 content, and DePIN vouchers. The P2P Crypto Payment system uses DEX AI aggregators for secure, low-cost payments, allowing users to choose tokens for transactions. Foundations and projects can onboard their tokens to grow their ecosystems. NAWS Quest rewards user activity with points convertible to tokens. NAWS tokens are used for content purchases, reducing transaction fees and subscriptions. As market share grows, token supply decreases. Liquidity pools with partner coins enhance liquidity and expand NAWS' influence in the crypto market.
NAWS (NAWS): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro NAWS (NAWS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika NAWS (NAWS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro NAWS (NAWS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů NAWS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu NAWS, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro NAWS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuNAWS!
Historie cen pro NAWS (NAWS)
Analýza historie cen NAWS pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.
