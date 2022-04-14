Tokenomika pro Musk It (MUSKIT)

Zjistěte klíčové informace o Musk It (MUSKIT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Musk It (MUSKIT)

Musk It is more than just a meme coin—it's a movement. A mindset that embodies taking bold action, breaking barriers, and achieving greatness. Inspired by the revolutionary spirit of innovation and efficiency, Musk It represents the drive to do things better, challenge the status quo, and redefine success. It’s not just about what you do—it’s about how you think and act. Musk It: the coin for those who don’t let anything stand in their way.

Oficiální webové stránky:
https://www.muskit.io/
Block Explorer:
https://solscan.io/token/9So52ugZh2BLBT3f7p61947q91uQh2DyvbfyMDeRpump

Musk It (MUSKIT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Musk It (MUSKIT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 597.90K
$ 1.00B
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 597.90K
$ 597.90K$ 597.90K
Historické maximum:
$ 0.34347
$ 0.34347$ 0.34347
Historické minimum:
$ 0.000457484409921712
$ 0.000457484409921712$ 0.000457484409921712
Aktuální cena:
$ 0.0005979
$ 0.0005979$ 0.0005979

Tokenomika Musk It (MUSKIT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Musk It (MUSKIT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MUSKIT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MUSKIT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MUSKIT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMUSKIT!

Jak nakupovat MUSKIT

Chtěli byste si přidat Musk It (MUSKIT) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu MUSKIT, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Musk It (MUSKIT)

Analýza historie cen MUSKIT pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny MUSKIT

Chcete vědět, kam může MUSKIT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen MUSKIT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.