Zjistěte klíčové informace o Hero Blaze 3Kd (MUDOL2), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Hero Blaze 3Kd (MUDOL2)

Hero Blaze: Three Kindoms is a BNB Chain based casual RPG mobile game integrated with P2E. Enjoy the story of the Three Kingdoms, Play casually through easy controls, enjoy fast growth and action-packed battles.

Oficiální webové stránky:
https://mudol2.com/
Bílá kniha:
https://docs.heroblaze3kd.io/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x5e7f472B9481C80101b22D0bA4ef4253Aa61daBc

Hero Blaze 3Kd (MUDOL2): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Hero Blaze 3Kd (MUDOL2), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 14.27K
Celkový objem:
--
Objem v oběhu:
$ 21.75M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
Historické maximum:
$ 0.645
Historické minimum:
$ 0.00090109309026035
Aktuální cena:
$ 0.000656
Tokenomika Hero Blaze 3Kd (MUDOL2): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MUDOL2, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MUDOL2, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

