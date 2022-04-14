Tokenomika pro Mubarakah (MUBARAKAH)

Tokenomika pro Mubarakah (MUBARAKAH)

Zjistěte klíčové informace o Mubarakah (MUBARAKAH), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Mubarakah (MUBARAKAH)

Narrative of Women's Blessings for Eid in the Middle East

Oficiální webové stránky:
https://dexscreener.com/bsc/0xacb622435b634e75b61473be6f839c46e36bd754
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x3199A64Bc8aaBDFd9A3937a346CC59c3d81D8a9a

Mubarakah (MUBARAKAH): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Mubarakah (MUBARAKAH), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.34M
$ 1.34M$ 1.34M
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 1.34M
$ 1.34M$ 1.34M
Historické maximum:
$ 0.03859
$ 0.03859$ 0.03859
Historické minimum:
$ 0.00007767077731412
$ 0.00007767077731412$ 0.00007767077731412
Aktuální cena:
$ 0.0013375
$ 0.0013375$ 0.0013375

Tokenomika Mubarakah (MUBARAKAH): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Mubarakah (MUBARAKAH) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MUBARAKAH, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MUBARAKAH, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MUBARAKAH rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMUBARAKAH!

Jak nakupovat MUBARAKAH

Chtěli byste si přidat Mubarakah (MUBARAKAH) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu MUBARAKAH, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Mubarakah (MUBARAKAH)

Analýza historie cen MUBARAKAH pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny MUBARAKAH

Chcete vědět, kam může MUBARAKAH zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen MUBARAKAH kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.