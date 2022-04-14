Tokenomika pro MPAA (MPAA)

Tokenomika pro MPAA (MPAA)

Zjistěte klíčové informace o MPAA (MPAA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o MPAA (MPAA)

MPAA is a user-powered democratic poll social platform. Users can use their social influence to create and develop communities. MPAA's final goal is establish MPAA as a leader in civic engagement and democracy promotions

Oficiální webové stránky:
https://mpaa.io
Bílá kniha:
https://mpaa-1.gitbook.io/mpaa
Block Explorer:
https://basescan.org/token/0x4194F4e29D652656b6DC84F10363482c5ac101b5

MPAA (MPAA): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro MPAA (MPAA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00
Celkový objem:
$ 177.67B
$ 177.67B
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 924.44K
$ 924.44K
Historické maximum:
$ 0.003
$ 0.003
Historické minimum:
$ 0.000004772014582447
$ 0.000004772014582447
Aktuální cena:
$ 0.000005203
$ 0.000005203

Tokenomika MPAA (MPAA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro MPAA (MPAA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MPAA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MPAA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MPAA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMPAA!

Jak nakupovat MPAA

Chtěli byste si přidat MPAA (MPAA) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu MPAA, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro MPAA (MPAA)

Analýza historie cen MPAA pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny MPAA

Chcete vědět, kam může MPAA zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen MPAA kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.