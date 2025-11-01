BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Madlads je 0.0004405 USD. Sledujte aktualizace cen MLSTRAT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MLSTRAT.

Více informací o MLSTRAT

Informace o ceně MLSTRAT

Co je to MLSTRAT

Tokenomika pro MLSTRAT

Předpověď cen MLSTRAT

Historie MLSTRAT

Průvodce nákupem (MLSTRAT)

Převodník MLSTRAT na fiat měnu

MLSTRAT Spot

Logo Madlads

Kurz Madlads(MLSTRAT)

Aktuální cena 1 MLSTRAT na USD

$0.0004399
$0.0004399$0.0004399
-3.23%1D
USD
Graf aktuální ceny Madlads (MLSTRAT)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:59:42 (UTC+8)

Informace o ceně Madlads (MLSTRAT) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.0004386
$ 0.0004386$ 0.0004386
Nejnižší za 24 h
$ 0.0004599
$ 0.0004599$ 0.0004599
Nejvyšší za 24 h

$ 0.0004386
$ 0.0004386$ 0.0004386

$ 0.0004599
$ 0.0004599$ 0.0004599

--
----

--
----

-0.12%

-3.23%

-33.68%

-33.68%

Cena Madlads (MLSTRAT) v reálném čase je $ 0.0004405. Za posledních 24 hodin se MLSTRAT obchodoval v rozmezí od minima $ 0.0004386 do maxima $ 0.0004599, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MLSTRAT v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MLSTRAT se za poslední hodinu změnila o -0.12%, za 24 hodin o -3.23% a za posledních 7 dní o -33.68%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Madlads (MLSTRAT)

--
----

$ 55.11K
$ 55.11K$ 55.11K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Aktuální tržní kapitalizace Madlads je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 55.11K. Objem v oběhu MLSTRAT je --, přičemž celková zásoba je --. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je --.

Historie cen v USD pro Madlads (MLSTRAT)

Sledujte změny cen Madlads pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.000014683-3.23%
30 dní$ -0.0025595-85.32%
60 dní$ -0.0025595-85.32%
90 dní$ -0.0025595-85.32%
Změna ceny Madlads dnes

Dnes zaznamenal MLSTRAT změnu o $ -0.000014683 (-3.23%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Madlads za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.0025595 (-85.32%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Madlads za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u MLSTRAT ke změně o $ -0.0025595 (-85.32%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Madlads za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.0025595 (-85.32%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Madlads (MLSTRAT)?

Podívejte se na stránku Historie cen Madlads.

Co je Madlads (MLSTRAT)

The Mad Lads collection by @Backpack

Madlads je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Madlads investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu MLSTRATa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Madlads na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Madlads a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Madlads (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Madlads (MLSTRAT) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Madlads (MLSTRAT) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Madlads.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Madlads!

Tokenomika pro Madlads (MLSTRAT)

Pochopení tokenomiky Madlads (MLSTRAT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MLSTRAT hned teď!

Jak nakupovat Madlads (MLSTRAT)

Snažíte se zjistit, jak koupit Madlads? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Madlads podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

MLSTRAT na místní měny

1 Madlads(MLSTRAT) na VND
11.5917575
1 Madlads(MLSTRAT) na AUD
A$0.00066956
1 Madlads(MLSTRAT) na GBP
0.00033478
1 Madlads(MLSTRAT) na EUR
0.00037883
1 Madlads(MLSTRAT) na USD
$0.0004405
1 Madlads(MLSTRAT) na MYR
RM0.001845695
1 Madlads(MLSTRAT) na TRY
0.018514215
1 Madlads(MLSTRAT) na JPY
¥0.0673965
1 Madlads(MLSTRAT) na ARS
ARS$0.63380902
1 Madlads(MLSTRAT) na RUB
0.035411795
1 Madlads(MLSTRAT) na INR
0.03913402
1 Madlads(MLSTRAT) na IDR
Rp7.34166373
1 Madlads(MLSTRAT) na PHP
0.025852945
1 Madlads(MLSTRAT) na EGP
￡E.0.020725525
1 Madlads(MLSTRAT) na BRL
R$0.002365485
1 Madlads(MLSTRAT) na CAD
C$0.0006167
1 Madlads(MLSTRAT) na BDT
0.05388196
1 Madlads(MLSTRAT) na NGN
0.637478385
1 Madlads(MLSTRAT) na COP
$1.694229075
1 Madlads(MLSTRAT) na ZAR
R.0.007642675
1 Madlads(MLSTRAT) na UAH
0.018478975
1 Madlads(MLSTRAT) na TZS
T.Sh.1.084973525
1 Madlads(MLSTRAT) na VES
Bs0.0973505
1 Madlads(MLSTRAT) na CLP
$0.414951
1 Madlads(MLSTRAT) na PKR
Rs0.123732045
1 Madlads(MLSTRAT) na KZT
0.23343857
1 Madlads(MLSTRAT) na THB
฿0.01419291
1 Madlads(MLSTRAT) na TWD
NT$0.013562995
1 Madlads(MLSTRAT) na AED
د.إ0.001616635
1 Madlads(MLSTRAT) na CHF
Fr0.0003524
1 Madlads(MLSTRAT) na HKD
HK$0.003422685
1 Madlads(MLSTRAT) na AMD
֏0.16857935
1 Madlads(MLSTRAT) na MAD
.د.م0.004074625
1 Madlads(MLSTRAT) na MXN
$0.00817568
1 Madlads(MLSTRAT) na SAR
ريال0.001651875
1 Madlads(MLSTRAT) na ETB
Br0.06793391
1 Madlads(MLSTRAT) na KES
KSh0.056908195
1 Madlads(MLSTRAT) na JOD
د.أ0.0003123145
1 Madlads(MLSTRAT) na PLN
0.00162104
1 Madlads(MLSTRAT) na RON
лв0.001942605
1 Madlads(MLSTRAT) na SEK
kr0.00417594
1 Madlads(MLSTRAT) na BGN
лв0.000744445
1 Madlads(MLSTRAT) na HUF
Ft0.148215035
1 Madlads(MLSTRAT) na CZK
0.009290145
1 Madlads(MLSTRAT) na KWD
د.ك0.000134793
1 Madlads(MLSTRAT) na ILS
0.001431625
1 Madlads(MLSTRAT) na BOB
Bs0.003043855
1 Madlads(MLSTRAT) na AZN
0.00074885
1 Madlads(MLSTRAT) na TJS
SM0.004057005
1 Madlads(MLSTRAT) na GEL
0.001193755
1 Madlads(MLSTRAT) na AOA
Kz0.403757895
1 Madlads(MLSTRAT) na BHD
.د.ب0.000165628
1 Madlads(MLSTRAT) na BMD
$0.0004405
1 Madlads(MLSTRAT) na DKK
kr0.002850035
1 Madlads(MLSTRAT) na HNL
L0.01159396
1 Madlads(MLSTRAT) na MUR
0.02014847
1 Madlads(MLSTRAT) na NAD
$0.00761184
1 Madlads(MLSTRAT) na NOK
kr0.00445786
1 Madlads(MLSTRAT) na NZD
$0.00076647
1 Madlads(MLSTRAT) na PAB
B/.0.0004405
1 Madlads(MLSTRAT) na PGK
K0.001854505
1 Madlads(MLSTRAT) na QAR
ر.ق0.00160342
1 Madlads(MLSTRAT) na RSD
дин.0.04474599
1 Madlads(MLSTRAT) na UZS
soʻm5.307227695
1 Madlads(MLSTRAT) na ALL
L0.036918305
1 Madlads(MLSTRAT) na ANG
ƒ0.000788495
1 Madlads(MLSTRAT) na AWG
ƒ0.000788495
1 Madlads(MLSTRAT) na BBD
$0.000881
1 Madlads(MLSTRAT) na BAM
KM0.00074004
1 Madlads(MLSTRAT) na BIF
Fr1.302999
1 Madlads(MLSTRAT) na BND
$0.00057265
1 Madlads(MLSTRAT) na BSD
$0.0004405
1 Madlads(MLSTRAT) na JMD
$0.07077073
1 Madlads(MLSTRAT) na KHR
1.76907443
1 Madlads(MLSTRAT) na KMF
Fr0.187653
1 Madlads(MLSTRAT) na LAK
9.576086765
1 Madlads(MLSTRAT) na LKR
රු0.13425559
1 Madlads(MLSTRAT) na MDL
L0.00744445
1 Madlads(MLSTRAT) na MGA
Ar1.98423225
1 Madlads(MLSTRAT) na MOP
P0.003528405
1 Madlads(MLSTRAT) na MVR
0.00673965
1 Madlads(MLSTRAT) na MWK
MK0.764756455
1 Madlads(MLSTRAT) na MZN
MT0.02814795
1 Madlads(MLSTRAT) na NPR
रु0.06254219
1 Madlads(MLSTRAT) na PYG
3.124026
1 Madlads(MLSTRAT) na RWF
Fr0.6400465
1 Madlads(MLSTRAT) na SBD
$0.003625315
1 Madlads(MLSTRAT) na SCR
0.00601723
1 Madlads(MLSTRAT) na SRD
$0.01695925
1 Madlads(MLSTRAT) na SVC
$0.003854375
1 Madlads(MLSTRAT) na SZL
L0.007642675
1 Madlads(MLSTRAT) na TMT
m0.00154175
1 Madlads(MLSTRAT) na TND
د.ت0.0012937485
1 Madlads(MLSTRAT) na TTD
$0.002982185
1 Madlads(MLSTRAT) na UGX
Sh1.534702
1 Madlads(MLSTRAT) na XAF
Fr0.2488825
1 Madlads(MLSTRAT) na XCD
$0.00118935
1 Madlads(MLSTRAT) na XOF
Fr0.2488825
1 Madlads(MLSTRAT) na XPF
Fr0.044931
1 Madlads(MLSTRAT) na BWP
P0.00592032
1 Madlads(MLSTRAT) na BZD
$0.000885405
1 Madlads(MLSTRAT) na CVE
$0.042063345
1 Madlads(MLSTRAT) na DJF
Fr0.0779685
1 Madlads(MLSTRAT) na DOP
$0.028231645
1 Madlads(MLSTRAT) na DZD
د.ج0.05725619
1 Madlads(MLSTRAT) na FJD
$0.00099553
1 Madlads(MLSTRAT) na GNF
Fr3.8301475
1 Madlads(MLSTRAT) na GTQ
Q0.003378635
1 Madlads(MLSTRAT) na GYD
$0.09224951
1 Madlads(MLSTRAT) na ISK
kr0.0550625

Zdroj Madlads

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Madlads, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Madlads

Jakou hodnotu má dnes Madlads (MLSTRAT)?
Aktuální cena MLSTRAT v USD je 0.0004405 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MLSTRAT v USD?
Aktuální cena MLSTRAT v USD je $ 0.0004405. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Madlads?
Tržní kapitalizace MLSTRAT je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MLSTRAT v oběhu?
Objem MLSTRAT v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MLSTRAT?
MLSTRAT dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MLSTRAT?
MLSTRAT dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování MLSTRAT?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MLSTRAT je $ 55.11K USD.
Dosáhne MLSTRAT letos vyšší ceny?
MLSTRAT může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMLSTRAT, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:59:42 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Madlads (MLSTRAT)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod MLSTRAT na USD

Částka

MLSTRAT
MLSTRAT
USD
USD

1 MLSTRAT = 0.0004405 USD

Obchodujte MLSTRAT

MLSTRAT/USDT
$0.0004399
$0.0004399$0.0004399
-3.20%

