Dnešní aktuální cena MiL.k je 0.09408 USD. Sledujte aktualizace cen MLK v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MLK.

Více informací o MLK

Informace o ceně MLK

Co je to MLK

Bílá kniha pro MLK

Oficiální webové stránky MLK

Tokenomika pro MLK

Předpověď cen MLK

Historie MLK

Průvodce nákupem (MLK)

Převodník MLK na fiat měnu

MLK Spot

Logo MiL.k

Kurz MiL.k(MLK)

Aktuální cena 1 MLK na USD

$0.09408
$0.09408$0.09408
-2.36%1D
USD
Graf aktuální ceny MiL.k (MLK)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:00:00 (UTC+8)

Informace o ceně MiL.k (MLK) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.09207
$ 0.09207$ 0.09207
Nejnižší za 24 h
$ 0.09887
$ 0.09887$ 0.09887
Nejvyšší za 24 h

$ 0.09207
$ 0.09207$ 0.09207

$ 0.09887
$ 0.09887$ 0.09887

$ 4.33902357
$ 4.33902357$ 4.33902357

$ 0.09704502839127048
$ 0.09704502839127048$ 0.09704502839127048

-0.72%

-2.36%

-8.04%

-8.04%

Cena MiL.k (MLK) v reálném čase je $ 0.09408. Za posledních 24 hodin se MLK obchodoval v rozmezí od minima $ 0.09207 do maxima $ 0.09887, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MLK v historii je $ 4.33902357, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.09704502839127048.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MLK se za poslední hodinu změnila o -0.72%, za 24 hodin o -2.36% a za posledních 7 dní o -8.04%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu MiL.k (MLK)

No.497

$ 47.64M
$ 47.64M$ 47.64M

$ 54.80K
$ 54.80K$ 54.80K

$ 92.79M
$ 92.79M$ 92.79M

506.43M
506.43M 506.43M

986,245,419
986,245,419 986,245,419

986,245,419
986,245,419 986,245,419

51.34%

ARB

Aktuální tržní kapitalizace MiL.k je $ 47.64M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 54.80K. Objem v oběhu MLK je 506.43M, přičemž celková zásoba je 986245419. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 92.79M.

Historie cen v USD pro MiL.k (MLK)

Sledujte změny cen MiL.k pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.002274-2.36%
30 dní$ -0.03752-28.52%
60 dní$ -0.05222-35.70%
90 dní$ +0.04408+88.16%
Změna ceny MiL.k dnes

Dnes zaznamenal MLK změnu o $ -0.002274 (-2.36%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny MiL.k za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.03752 (-28.52%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny MiL.k za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u MLK ke změně o $ -0.05222 (-35.70%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny MiL.k za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.04408 (+88.16%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům MiL.k (MLK)?

Podívejte se na stránku Historie cen MiL.k.

Co je MiL.k (MLK)

MiL.k je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich MiL.k investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu MLKa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o MiL.k na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na MiL.k a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny MiL.k (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít MiL.k (MLK) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva MiL.k (MLK) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro MiL.k.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny MiL.k!

Tokenomika pro MiL.k (MLK)

Pochopení tokenomiky MiL.k (MLK) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MLK hned teď!

Jak nakupovat MiL.k (MLK)

Snažíte se zjistit, jak koupit MiL.k? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit MiL.k podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

Zdroj MiL.k

Pokud chcete se podrobněji seznámit s MiL.k, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka MiL.k
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně MiL.k

Jakou hodnotu má dnes MiL.k (MLK)?
Aktuální cena MLK v USD je 0.09408 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MLK v USD?
Aktuální cena MLK v USD je $ 0.09408. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace MiL.k?
Tržní kapitalizace MLK je $ 47.64M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MLK v oběhu?
Objem MLK v oběhu je 506.43M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MLK?
MLK dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 4.33902357 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MLK?
MLK dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.09704502839127048 USD.
Jaký je objem obchodování MLK?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MLK je $ 54.80K USD.
Dosáhne MLK letos vyšší ceny?
MLK může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMLK, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:00:00 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se MiL.k (MLK)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

