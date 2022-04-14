Tokenomika pro Project MIRAI (MIRAI)

Zjistěte klíčové informace o Project MIRAI (MIRAI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Project MIRAI (MIRAI)

Mirai is a case study in decentralized character creation, exploring how AI-powered virtual humans can evolve through meme culture, social platforms, and community-driven IP. It represents a new frontier for virtual identity, where digital beings are not only content creators but autonomous entities with long-term value and potential across Web3 ecosystems.

Oficiální webové stránky:
https://linktr.ee/mirai_terminal
Block Explorer:
https://solscan.io/token/5evN2exivZXJfLaA1KhHfiJKWfwH8znqyH36w1SFz89Y

Project MIRAI (MIRAI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Project MIRAI (MIRAI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celkový objem:
$ 1000.00M
$ 1000.00M$ 1000.00M
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 3.94M
$ 3.94M$ 3.94M
Historické maximum:
$ 0.036
$ 0.036$ 0.036
Historické minimum:
$ 0.003137914059775444
$ 0.003137914059775444$ 0.003137914059775444
Aktuální cena:
$ 0.003944
$ 0.003944$ 0.003944

Tokenomika Project MIRAI (MIRAI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Project MIRAI (MIRAI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MIRAI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MIRAI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MIRAI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMIRAI!

Historie cen pro Project MIRAI (MIRAI)

Analýza historie cen MIRAI pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny MIRAI

Chcete vědět, kam může MIRAI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen MIRAI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

